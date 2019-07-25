Elon Musk'ın yeni roketi havalanamadı

TM Dijital Haber Merkezi

Elon Musk’ın sahibi olduğu Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in 2023’te Ay’ın etrafına ve ilerleyen zamanlarda Mars’a göndermeyi planladığı insanlı uzay aracı Starship’in prototipi olan Starhopper’ın ilk havalanma testi yapıldı. Testte roketin yaklaşık 20 metre havalanması planlanıyordu ancak roket havalanamadı.



Tek bir motorla monte edilmiş, gerçeğinden daha kısa Starhopper test aracının Teksas lansman alanında ilk havalanma testi yapıldı. Motorun çalışmaya başlamasından birkaç saniye sonra prototip roket yerden kalkamadı. Roketin etrafı ve tepesi alev aldı.



SpaceX mühendisi Kate Tice, prototip roketinin yerden kalkmadığını belirterek, "Roketin motoru çalıştı, ancak prototip hareket etmedi ve roketin tepesine yakın bir bölge alev aldı. Aracı yaklaşık 20 metrelik kısa bir uçuşla havalandırmayı amaçlıyorduk." dedi.



Tice roketin hakkında, “Starship, müşterilerimize düşük maliyetli ve güvenilir lansman hizmetleri sunmak ve gezegenler arası bir uçuş sistemi olarak hizmet etmek için tasarlanmış, yeniden kullanılabilir bir sistemdir.” ifadelerini kullandı.



30 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde ve paslanmaz çelikten üretilen roket hakkında konuşan Elon Musk, “Birkaç ay içerisinde test uçuşuna hazır olacak.” demişti.