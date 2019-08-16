Elon Musk: Mars’a nükleer bomba atmalıyız

TM Dijital Haber Merkezi

Tesla'nın üst düzey yöneticisi ve SpaceX’in kurucusu milyarder iş adamı Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, uzun yıllar önce dile getirdiği Mars'a nükleer bomba atma fikrini yeniden gündeme getirdi. İki kelimelik bir paylaşım yapan Musk, sosyal medyayı yine karıştırdı: “Nuke Mars!”

Geçtiğimiz yıllarda bir televizyon programına katılan Musk, “Mars’a nükleer bomba atmalıyız.” demişti.

Katıldığı televizyon programında kendisine “Mars konusunda neden bu kadar takıntılı davrandığı ve gezegenin çok yaşanabilir olmadığı” sorusu yöneltilen Musk, gezegenin nasıl yaşanabilir kılınacağına dair açıklamalarda bulunmuştu.

“MARS'IN KUTUPLARINA NÜKLEER BOMBA GÖNDERMELİYİZ”

Musk soruya yanıt olarak, “Mars'ı yaşanılabilir kılmak için iki metot biliyoruz… Bunlardan biri yavaş, biri de hızlı metot. Yavaş olan metotta gezegendeki sera gazları oranını kademe kademe artırarak Mars’ın atmosferini kalınlaştırmasını ve sera etkisi ile gezegeni ısıtmasını bekliyoruz. İkinci ve hızlı olan yöntemde ise gezegenin kutuplarına birkaç nükleer bomba gönderiyoruz ki bunları da SpaceX Falcon Heavy roketimizle taşıyabilirsiniz, böylece hızlı bir şekilde sera gazları atmosferi kalınlaştırabilir.” ifadelerini kullanmıştı.

NÜKLEER BOMBA MARS'TA NASIL ATMOSFER OLUŞTURACAK?

Teoriye göre, Mars'ın kutuplarına atılacak bir nükleer bomba, kutuplarda bulunan kuru buz (katı haldeki karbondioksit) katmanlarını eritip atmosfere hızlıca karbondioksit salınmasını sağlayabilir. Bunun sonucunda buz katmanlarının içinde bulunan oksijen gibi gazlar atmosferde kendilerine yer bulabilir. Ayrıca kutuplardaki bu buzullardan çıkacak olan tonlarca su buharı da Mars’ın atmosferine katılmış böylece atmosferi oluşturan ana etmenlerden biri olan su buharı saplanmış olabilir.

ANCAK BİR SORUN VAR

Teoriyle alakalı çalışmalar yürüten Colorado Üniversitesi'nden Bruce Jakosky , “Elde ettiğimiz sonuçlar, Mars'ta önemli sera ısınmasını sağlayacak ve atmosferi oluşturacak karbondioksitin (CO2) yeterli miktarda olmadığını gösteriyor.” dedi.

Jakosky, “Ayrıca, CO2 gazının çoğuna erişilemiyor. Sonuç olarak, bugünün teknolojisini kullanarak Mars'ı yeniden yaşanabilir hale getirmek mümkün değil.” ifadelerini kullandı.

FİKİR BİLİMSEL OLARAK MÜMKÜN DEĞİL FAKAT PARA KAZANDIRABİLİR

Bilimsel ve teknolojik alanlara yönelik yatırımlarının yanı sıra iyi bir girişimci olan Musk’ın “Mars’a nükleer bomba atmalıyız” fikrinin mümkün olmayacağını bilmesine rağmen yeniden dile getirmesinin sebebi ise bir sonraki tweetinden ortaya çıktı. Musk, son tweetinde,”Nuke Mars baskılı T-shirt geliyor.” dedi.