Elon Musk’ın net serveti bir günde 768 milyon dolar eridi

Elon Musk’ın net servetinin, Tesla’nın uzay çağı kamyonetinin uzun süredir beklenen tanıtımının küçük bir metal top tarafından başarısızlığa uğramasıyla gerçekle yüzleşilmesinin ardından bir günde 768 milyon dolar (yaklaşık 4 milyar 370 milyon TL) düştüğü aktarıldı.

Teknoloji girişimcisi Musk, “rayındaymış gibi viraj alan”, “çılgın torklu ve dinamik havalı süspansiyonlu Tesla süper kamyoneti” yapma arzusuna ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımdan 7 yıl sonra Tesla Cybertruck’ı Los Angeles’taki otomobil hayranlarına tanıttı.

Porsche 911’i geçebilen ve 9 mm tabancaya dayanabilen kapı panelleriyle, hırslı otomobil şirketinin altıncı modelinin medyada yaratılan beklentileri karşılayabileceği düşünülüyordu.

Ancak uzay aracıyla aynı alaşımlardan yapılmış kapı panellerine bir balyozla vurulmasına müsaade edilmesinden sonra, Tesla’nın tasarım şefi Franz von Holzhausen de zırhlı camların dayanıklılığını göstermek istedi.

Ne yazık ki Musk açısından “kırılmaz” camlara küçük bir metal topun fırlatılması istenen etkiyi yaratmadı.

Cam anında kırılırken Musk, “Kahrolası tanrım” diye hayretini ifade etti.

Holzhausen metal topu bir kez daha fırlattığında diğer cam da hemen kırıldı. Musk “Bu belki de biraz fazla sertti. Testi geçmedi, dolayısıyla bu iyileştirilmesi için artı bir olanak anlamına geliyor” dedi.

Pahalı bir deney olmuşa benziyor. Forbes’a göre, deneyin ertesi günü Tesla’nın hisse bedeli yüzde 6 düşerek Musk’ın cebinden 768 milyon doların (yaklaşık 4 milyar 370 milyon TL) çıkmasına neden oldu.

Dünyanın en zengin 41’inci kişisi olan Musk hala yaklaşık 23,6 milyar dolarlık (yaklaşık 135 milyar TL) bir servete sahip.

Musk hesaplanmış riskler almaya yabancı biri değil, pahalıya mal olan deney bir kumardansa daha çok beklenmedik bir hataya benziyor.

Milyarder Musk daha sonra Twitter’dan Von Holzhausen’in “tanıtımdan hemen önce” aynı deneyi belirgin şekilde farklı efektlerle yaptığı görüntüyü paylaştı.

Fiyasko Tesla CEO’sunun sunumunu arka fonda kısmen tahrip olmuş araçla bitirmesi anlamına gelirken, tanıtımın geri kalan kısmı nispeten sorunsuz geçti.

Cybertruck “spor otomobilden daha iyi performansa sahip, bir kamyondan daha yararlı” sloganıyla desteklenirken, tanıtım etkinliğine katılan kalabalığa aracın Porsche 911’i geride bıraktığı ve Ford F-150 kamyonu çektiği görüntüler izletildi.

Musk girişimini daha önce “gerçek bir fütüristik ‘cyberpunk’, Blade Runner kamyoneti” diye tanımlamıştı.

Blade Runner’ın sanat direktörü Syd Mead, Business Insider’a yaptığı açıklamada, kırılan camlara rağmen, Musk’ın “şahsi kamyonet piyasa tasarımının kelime dağarcığını tamamen değiştirdiğini” söyledi.

Mead daha önce Recode’a yaptığı açıklamada filmin ilham kaynağı olmasının “gururunu gerçekten okşadığını” söylemişti.

Musk tanıtım öncesinde Twitter’da, “Tesla Cybertruck (basınca dayanıklı sürümü) Mars’ın resmi kamyoneti olacak” ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe