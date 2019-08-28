Elon Musk’ın Mars için tasarladığı oyuncağını ilk kez uçurdu

TM Dijital Haber Merkezi

Elon Musk’ın sahibi olduğu Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in 2023’te Ay’ın etrafına ve ilerleyen zamanlarda Mars’a göndermeyi planladığı insanlı uzay aracı Starship’in prototipi olan Starhopper’ın havalanma testi yapıldı. Roket, söz konusu testte yaklaşık 150 metre havalanarak geri iniş gerçekleştirdi.

Tek bir motorla monte edilmiş, gerçeğinden daha kısa Starhopper test aracının Teksas lansman alanında havalanma testi yapıldı. Motorun çalışmaya başlamasından birkaç saniye sonra prototip roket başarıyla havalandı ve birkaç saniye sonra geri indi.

SpaceX mühendisi Kate Tice, “Starship, müşterilerimize düşük maliyetli ve güvenilir lansman hizmetleri sunmak ve gezegenler arası bir uçuş sistemi olarak hizmet etmek için tasarlanmış, yeniden kullanılabilir bir sistemdir.” ifadelerini kullandı.

30 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde ve paslanmaz çelikten üretilen roket hakkında konuşan Elon Musk, “Birkaç ay içerisinde test uçuşuna hazır olacak.” demişti.