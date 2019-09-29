  • Bist 100
    105152
  • Dolar
    5,6776
  • Euro
    6,2178
  • Altın
    272,9670
İstanbul
19 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kartal’ın kara yazısı Kartal’ın kara yazısı
'Saplandı sineme görünmez bir ok’ 'Saplandı sineme görünmez bir ok’
Fırtına’nın acı günü Fırtına’nın acı günü
Elon Musk, Ay'a ve Mars'a insan taşıyacak "Starship"i tanıttı Elon Musk, Ay'a ve Mars'a insan taşıyacak "Starship"i tanıttı
Güney Afrika'nın 'Apartheid' karşıtı liderlerinden İmam Harun'un eşi vefat etti Güney Afrika'nın 'Apartheid' karşıtı liderlerinden İmam Harun'un eşi vefat etti
Rusya'da 20 bin kişilik protesto eylemi Rusya'da 20 bin kişilik protesto eylemi
Samsun'da sahilde denizaltı mühimmatı bulundu Samsun'da sahilde denizaltı mühimmatı bulundu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şehit piyade teğmen Fikret Dinçer'in mevlidine katıldı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şehit piyade teğmen Fikret Dinçer'in mevlidine katıldı
Ünal Karaman: Oyuncularım gereğini yaptı Ünal Karaman: Oyuncularım gereğini yaptı
Abdullah Avcı'dan radikal karar açıklaması Abdullah Avcı'dan radikal karar açıklaması
Muğla'da makilik yangını Muğla'da makilik yangını
Avrupa'nın savunma ve havacılık devlerine siber saldırı: Üretimde aksamalar yaşandı Avrupa'nın savunma ve havacılık devlerine siber saldırı: Üretimde aksamalar yaşandı
İsrail F-35 savaş uçağının 100. kanadını montaj için teslim etti İsrail F-35 savaş uçağının 100. kanadını montaj için teslim etti
Hindistan'da iki çocuk dövülerek öldürüldü! Hindistan'da iki çocuk dövülerek öldürüldü!
"Amerikan Kıtasının Müslüman Denizciler Tarafından Kolomb Öncesi Keşfi ve Piri Reis" "Amerikan Kıtasının Müslüman Denizciler Tarafından Kolomb Öncesi Keşfi ve Piri Reis"
Sivaslılardan Karamollaoğlu'na tepki Sivaslılardan Karamollaoğlu'na tepki
AFAD'dan depreme ilişkin videolu uyarı AFAD'dan depreme ilişkin videolu uyarı
Siirt'teki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı Siirt'teki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Projede yerlilik oranı yüzde 70 seviyesine kadar getirilmiştir Savunma Sanayii Başkanı Demir: Projede yerlilik oranı yüzde 70 seviyesine kadar getirilmiştir
KKTC Başbakanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Akıncı'ya çağrı KKTC Başbakanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Akıncı'ya çağrı
Fransa Başbakanı Edouard Philippe aşırı sağcıların İslam karşıtı sözlerine tepki gösterdi Fransa Başbakanı Edouard Philippe aşırı sağcıların İslam karşıtı sözlerine tepki gösterdi
Pakistan Başbakanı İmran Han: Modi'nin maskesini düşürmeye devam edeceğiz Pakistan Başbakanı İmran Han: Modi'nin maskesini düşürmeye devam edeceğiz
Slovakya'da MiG-29 tipi savaş uçağı düştü Slovakya'da MiG-29 tipi savaş uçağı düştü
Nişan yolunda trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı Nişan yolunda trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Eylül 2019 Pazar 23:00:57 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 23:30:38

Elon Musk, Ay'a ve Mars'a insan taşıyacak "Starship"i tanıttı

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk, Ay'a, Mars'a ve farklı gezegenlere insan taşımayı hedefledikleri "Starship" adlı roketin tanıtımını gerçekleştirdi.

SpaceX'in Texas'taki üssünde yeni roketini tanıtan Musk, uzay aracının ''Mk1'' versiyonunun bir ya da iki ay içinde test kapsamında fırlatılacağını söyledi. 

Roketin yaklaşık 20 kilometre yüksekliğe çıktıktan sonra dikey iniş yaparak dünyaya geri döneceğini ifade eden Musk, 6 aydan daha kısa sürede ise yörüngeye ulaşmayı ve insan taşımayı denemek istediklerini vurguladı. 

(AA)

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ