Elektrikli araçla Ay yolculuğu
Japon Uzay Araştırma Ajansı, Ay keşif aracı üretmek üzere Toyota’yla anlaştı.
2029’DA UZAYA GÖNDERİLECEK
Bu kapsamda, hidrojen yakıtının oksijen hücreleriyle sıkıştırılarak elektrik enerjisine çevrildiği “hücre yakıt” teknolojisiyle çalışması planlanan insanlı keşif aracı, 2029'da Ay'a gönderilecek. İç basıncı ayarlanmış uzay aracı, astronotların uzay kıyafetleri kullanmadan içeride görev yapabilmesini sağlıyor. 4 tekerli aracın yapımında, Toyota'nın hibrit otomobillerindeki hücre yakıt teknolojisinin kullanması öngörülüyor.
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