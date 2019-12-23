Dünyanın verisi korsanların elinde
Veri ihlali skandallarıyla gündemden düşmeyen, dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, şimdi de 267 milyon kullanıcının kişisel bilgilerini korsanlara kaptırdı.
İSTİSMARA AÇIK
Skandal, ABD merkezli bir siber güvenlik şirketi tarafından ortaya çıkarıldı. Şirketten yapılan açıklamada, 267 milyon Facebook kullanıcısına ait ad, soyad, telefon numarası gibi kişisel bilgilerden oluşan veri tabanının, yaklaşık 2 haftadan bu yana, internette istismara açık şekilde göründüğü belirtildi. Veri tabanının, Vietnamlı bir suç örgütü tarafından ele geçirilmiş olabileceği öne sürüldü.
UZMANLAR UYARDI
Güvenlik uzmanları, kullanıcı bilgilerinin veri tabanından nasıl kopyalandığının henüz belirlenemediğini söyledi. Konuya ilişkin Facebook yönetimi henüz bir açıklama yapmazken, uzmanlar, kullanıcıları gizlilik ayarlarını ‘herkese açık’ yapmamaları konusunda uyardı. Üst üste skandallarla gündeme gelen Facebook’un, daha önce milyonlarca kullanıcının verilerini izinsiz kullandığının ortaya çıkması büyük tepki toplamıştı.
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