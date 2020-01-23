Dronları tespit edebilen milimetre-altı radar geliştiriliyor

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Dronlar ciddi bir tehdit olarak kabul edilir, çünkü geleneksel radarlar tarafından özellikle düşük irtifalarda ve düşük hızda uçarken fark edilmeyebilirler. Bunun bir örneği de geçtiğimiz eylül ayında, Suudi Arabistan'ın Aramco petrol sahalarına yönelik yapılan dron saldırısıydı. Yeni geliştirilen milimetre-altı radarlar bu tür olayların önlenmesine yardımcı olabilir.

Rusya'nın teknoloji ve yazılım üreten bir firması olan RTI Anonim Şirketi CEO'su Pavel Laptayev, 2019'da terahertz aralığında çalışan radarlarda önemli bir başarı elde ettiklerini ayrıca mühendislerin bir hedefi hızlı ve etkili bir şekilde sınıflandıracak ve bu bilgiyi operatöre aktaracak radar yazılımı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Bu teknolojinin bir prototip oluşturmaktan daha fazla zaman alacağını belirten Laptayev, “Çünkü bu sistem için veri biriktirmek ve makine öğrenme yöntemleri uygulamak gereklidir.” açıklamasında bulundu.