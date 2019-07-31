Dönebilen kamerayla hayata farklı bakın

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefon pazarında yeni ürettiği ürünlerle söz sahibi olmaya devam ediyor. Şirketin piyasaya sürdüğü son akıllı telefonu Galaxy A80, sahip olduğu teknik ve donanımsal özellikleriyle hem kullanıcıların hem de rakiplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Şirketin yeni amiral gemisi olan cihaz, özellikle kamera özellikleriyle akıllı telefon tutkunlarının ilgisini çekecek.

HER AÇIDAN ANI YAKALAYIN

Galaxy A80, üçlü kamerası, kayarak açılır ve dönebilen teknolojisi sayesinde hem ön hem de arka tarafta yaşanan anları kolayca kaydetmeye olanak tanıyor. Cihazda, sadece selfie'ler değil, her anı kaydetmek için tek bir kamera bulunuyor. Telefonun ana kamerası 48 MP çözünürlüğe sahip. 123 derecelik görüş açısıyla Ultra Geniş Açılı Kamerası neredeyse kişinin gözüyle görebildiği tüm alanı kaydetmeye olanak tanıyor.

PROFESYONEL CANLI VİDEOLAR

Galaxy A80’le aksiyon kamerası gibi profesyonel seviyede Ultra Geniş Açılı Kamera’yla video çekimi yapılabiliyor. Süper dengeli çekim modu en hareketli anlarda bile daha az sarsıntılı videolar çekmeye imkan sağlıyor. Galaxy A80’in 3D Derinlik Kamerası sayesinde canlı odak özelliği artık sadece fotoğraf çekerken değil video çekerken de kullanılabiliyor. Canlı odaklı video özelliği sayesinde rahatsız edici arka plan detayları bulanıklaştırabiliyor ve videoların ana odağı daha ilgi çekici bir hale getirilebiliyor.

YENİDEN TASARLANMIŞ EKRAN

Galaxy A80’in, Yeni Sonsuz Ekran tasarımı neredeyse çerçevesiz bir tasarım sunarak, görüntüleme deneyimini hiçbir detayın bozmamasını sağlıyor. 6.7 inç Full HD + Super AMOLED ekranı kullanıcılara yaratıcılıklarını paylaşmak için büyük ve canlı bir tablo sunuyor. Telefonun pürüzsüz kenar tasarımı sayesinde kullanım deneyimi bir üst boyuta ulaşıyor. Cam ve metal çerçevenin birleşimiyle şekillenen tasarımı sayesinde cihaz gece-gündüz rahatça kullanılabiliyor.

YÜKSEK GÜVENLİK

Parmak izi okuyucu özelliği sayesinde ekrana sadece parmakla dokunarak istenilen her şeye erişmek mümkün. Ayrıca cihaz, telefondaki her şeye sadece kullanıcının erişebilmesini sağlayacak şekilde güvenlik önlemleriyle destekleniyor.

SÜPER HIZLI ŞARJ

Kullanıcılar telefonlarıyla bütün gün çevrimiçi kalabilmek için daha fazla güce ihtiyaç duyuyor. Galaxy A80’in 3.700 mAh batarya kapasitesi ve 25 W Süper Hızlı Şarj özelliği, çabuk biten enerji problemini ortadan kaldırıyor. Galaxy A80, kullanıcıların günlük rutinlerini öğrenerek kullanılmayan uygulamaları kapatarak bataryanın daha uzun süre kullanılabilmesine imkan veriyor.