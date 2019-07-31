Dönebilen kamerayla hayata farklı bakın

  • Bist 100
    102862
  • Dolar
    5,5309
  • Euro
    6,1740
  • Altın
    254,9320
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
AYM'nin gerekçesi kararından beter AYM'nin gerekçesi kararından beter
Shkodran Mustafi'den Fenerbahçe'ye kötü haber Shkodran Mustafi'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde
İran sınırında çuvallar içerisinde 75 kilo eroin ele geçirildi İran sınırında çuvallar içerisinde 75 kilo eroin ele geçirildi
İran'dan Trump'a: Savaşa susamışlığı reddet! İran'dan Trump'a: Savaşa susamışlığı reddet!
Pendik'te yan yana ilerlediği otomobil sürücüsüne sopayla böyle saldırdı Pendik'te yan yana ilerlediği otomobil sürücüsüne sopayla böyle saldırdı
Luyindama'ya 12 milyon Euro'luk teklif Luyindama'ya 12 milyon Euro'luk teklif
Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a büyük tepki! Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a büyük tepki!
'BAE yaptırımlara rağmen İran'la finansal işlemlere onay verdi' 'BAE yaptırımlara rağmen İran'la finansal işlemlere onay verdi'
Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu görüntüleme sayfası! Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu görüntüleme sayfası!
Fenerbahçe'de gündem yeniden Ben Arfa Fenerbahçe'de gündem yeniden Ben Arfa
Adana'da polis pitbullarla korunan şatoya veteriner yardımıyla girdi Adana'da polis pitbullarla korunan şatoya veteriner yardımıyla girdi
Kıyak telaşı sardı! İstifalar istenecek Kıyak telaşı sardı! İstifalar istenecek
Hürmüz'de havayı daha da ısıtacak bir gelişme bekleniyor Hürmüz'de havayı daha da ısıtacak bir gelişme bekleniyor
Teröristlerin ağaçlar arasına gizlediği çuvallarda silah ve mühimmat bulundu Teröristlerin ağaçlar arasına gizlediği çuvallarda silah ve mühimmat bulundu
Hem yüksek sıcaklık hem yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak? Hem yüksek sıcaklık hem yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak?
Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayınlandı! Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu sayfası! Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayınlandı! Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu sayfası!
Beşiktaş'tan Roman ve Melnjak hamlesi Beşiktaş'tan Roman ve Melnjak hamlesi
Fenerbahçe'den Mangala harekatı Fenerbahçe'den Mangala harekatı
CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dan yakınlarına büyük kıyak CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dan yakınlarına büyük kıyak
Ümit Önal kimdir? Türk Telekom'un yeni CEO'su Ümit Önal kaç yaşında? Ümit Önal kimdir? Türk Telekom'un yeni CEO'su Ümit Önal kaç yaşında?
Emre Mor'dan kafaları karıştıran açıklama Emre Mor'dan kafaları karıştıran açıklama
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri vuruldu Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri vuruldu
Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti! Haldun Ergüvenç kimdir? Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti! Haldun Ergüvenç kimdir?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 01:04:46

Dönebilen kamerayla hayata farklı bakın

Samsung’un yeni telefonu Galaxy A80, döndürülebilir üçlü kamerası ve üst seviye donanım özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Full HD+ ekrana sahip olan cihaz, tasarımıyla da kullanıcılara sonsuz görüntü alanı sunuyor. 

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefon pazarında yeni ürettiği ürünlerle söz sahibi olmaya devam ediyor. Şirketin piyasaya sürdüğü son akıllı telefonu Galaxy A80, sahip olduğu teknik ve donanımsal özellikleriyle hem kullanıcıların hem de rakiplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Şirketin yeni amiral gemisi olan cihaz, özellikle kamera özellikleriyle akıllı telefon tutkunlarının ilgisini çekecek. 

HER AÇIDAN ANI YAKALAYIN

Galaxy A80, üçlü kamerası, kayarak açılır ve dönebilen teknolojisi sayesinde hem ön hem de arka tarafta yaşanan anları kolayca kaydetmeye olanak tanıyor. Cihazda, sadece selfie'ler değil, her anı kaydetmek için tek bir kamera bulunuyor. Telefonun ana kamerası 48 MP çözünürlüğe sahip. 123 derecelik görüş açısıyla Ultra Geniş Açılı Kamerası neredeyse kişinin gözüyle görebildiği tüm alanı kaydetmeye olanak tanıyor. 

PROFESYONEL CANLI VİDEOLAR

Galaxy A80’le aksiyon kamerası gibi profesyonel seviyede Ultra Geniş Açılı Kamera’yla video çekimi yapılabiliyor. Süper dengeli çekim modu en hareketli anlarda bile daha az sarsıntılı videolar çekmeye imkan sağlıyor. Galaxy A80’in 3D Derinlik Kamerası sayesinde canlı odak özelliği artık sadece fotoğraf çekerken değil video çekerken de kullanılabiliyor. Canlı odaklı video özelliği sayesinde rahatsız edici arka plan detayları bulanıklaştırabiliyor ve videoların ana odağı daha ilgi çekici bir hale getirilebiliyor. 

YENİDEN TASARLANMIŞ EKRAN

Galaxy A80’in, Yeni Sonsuz Ekran tasarımı neredeyse çerçevesiz bir tasarım sunarak, görüntüleme deneyimini hiçbir detayın bozmamasını sağlıyor. 6.7 inç Full HD + Super AMOLED ekranı kullanıcılara yaratıcılıklarını paylaşmak için büyük ve canlı bir tablo sunuyor. Telefonun pürüzsüz kenar tasarımı sayesinde kullanım deneyimi bir üst boyuta ulaşıyor. Cam ve metal çerçevenin birleşimiyle şekillenen tasarımı sayesinde cihaz gece-gündüz rahatça kullanılabiliyor. 

YÜKSEK GÜVENLİK

Parmak izi okuyucu özelliği sayesinde ekrana sadece parmakla dokunarak istenilen her şeye erişmek mümkün. Ayrıca cihaz, telefondaki her şeye sadece kullanıcının erişebilmesini sağlayacak şekilde güvenlik önlemleriyle destekleniyor. 

SÜPER HIZLI ŞARJ

Kullanıcılar telefonlarıyla bütün gün çevrimiçi kalabilmek için daha fazla güce ihtiyaç duyuyor. Galaxy A80’in 3.700 mAh batarya kapasitesi ve 25 W Süper Hızlı Şarj özelliği, çabuk biten enerji problemini ortadan kaldırıyor. Galaxy A80, kullanıcıların günlük rutinlerini öğrenerek kullanılmayan uygulamaları kapatarak bataryanın daha uzun süre kullanılabilmesine imkan veriyor. 

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dan yakınlarına büyük kıyak
Hem yüksek sıcaklık hem yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak?
Namus sözü havada kaldı
Emeklinin kurban bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? SGK ve Bağ-Kur emeklisine ödeme ne zaman?
Lüks hayatımızı Mustafa Denizli karşılıyor
Türkiye'nin gerçek çılgın projesi TFX’in motoru için devler yarışacak
'Adam taşımakla bu iş olmaz'
İki füze daha fırlattı: Bu kez farklı
Dünyaca ünlü firmadan Türkiye kararı! Burada üretilecek dünyaya satılacak Dünyanın antibiyotiği Türkiye’de üretilecek
Paranın sıcaklığı tatilden vazgeçirdi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Binlerce personel alınacak
Hadise'ye ağır gönderme
Emekli maaşına asgari ücret ayarı
Ruhani'den, Macron'a 'bu süreç herkes için kayıpla sonuçlanacak' uyarısı
Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar: Yunanistan Başbakanına sesleniyorum, Türk ulusu arkamızdadır
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Türk dünyasının stratejik çatı kuruluşu: Türk Keneşi ile iş birliği artıyor
Ukrayna, Rus gemisine resmi olarak el koydu
Amerikalı seçmenlerin yarısı Trump'ı 'ırkçı' buluyor
'Avcı kız' operasyonunda önemli gelişme!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ