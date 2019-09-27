Donanmada Kınalıada heyecanı

  • Bist 100
    101940
  • Dolar
    5,6695
  • Euro
    6,1946
  • Altın
    274,8150
İstanbul
17 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Tunceli müzeye kavuşuyor Tunceli müzeye kavuşuyor
Prof. Dr. Ceyhan: Türkiye'de aşılama sayesinde her yıl 14 bin ölüm engelleniyor Prof. Dr. Ceyhan: Türkiye'de aşılama sayesinde her yıl 14 bin ölüm engelleniyor
Uzmanından 'Her gün süt tüketin' önerisi Uzmanından 'Her gün süt tüketin' önerisi
Türkiye ve ABD arasında yeni gerilim! 'Türkiye'yi durdurduk' Türkiye ve ABD arasında yeni gerilim! 'Türkiye'yi durdurduk'
GÜBRETAŞ, İskenderun'da yeni lojistik merkezini açtı GÜBRETAŞ, İskenderun'da yeni lojistik merkezini açtı
350 turizm firması Van'da buluştu 350 turizm firması Van'da buluştu
Türkiye, Filistin ve UNRWA'ya destek vermeye devam edecek Türkiye, Filistin ve UNRWA'ya destek vermeye devam edecek
Filistin'den Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatılmasına tepki Filistin'den Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatılmasına tepki
Abbas'tan İsrail'e 'ilhak' uyarısı: Yapılan tüm anlaşmalar geçersiz olur Abbas'tan İsrail'e 'ilhak' uyarısı: Yapılan tüm anlaşmalar geçersiz olur
Macron'dan 'Jacques Chirac' açıklaması Macron'dan 'Jacques Chirac' açıklaması
ABD'den Suudi Arabistan'a Patriot ve asker sevkiyatı ABD'den Suudi Arabistan'a Patriot ve asker sevkiyatı
Amasya'da yabancı isimli iş yerlerine ruhsat verilmeyecek Amasya'da yabancı isimli iş yerlerine ruhsat verilmeyecek
Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı nefes kesti Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı nefes kesti
Ailesinin ikna ettiği terörist teslim oldu Ailesinin ikna ettiği terörist teslim oldu
İstanbul'da bir deprem daha! İstanbul'da bir deprem daha!
Türkiye'nin de bir kısmının üzerinde: Kayıp kıta bulundu Türkiye'nin de bir kısmının üzerinde: Kayıp kıta bulundu
İstanbul'daki 5.8’lik deprem korkuttu: Artçılar sürüyor İstanbul'daki 5.8’lik deprem korkuttu: Artçılar sürüyor
Başkan Erdoğan'dan gizli IMF görüşmesine tepki: Çok yakışıksız Başkan Erdoğan'dan gizli IMF görüşmesine tepki: Çok yakışıksız
Venezuela'yı suçlamak isteyen Duque, BM'ye yanlış fotoğraf verdi Venezuela'yı suçlamak isteyen Duque, BM'ye yanlış fotoğraf verdi
Adalet Bakanlığı 78 sözleşmeli bilişim personeli alacak Adalet Bakanlığı 78 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Trump yönetiminden mülteci kabul sayısına neşter Trump yönetiminden mülteci kabul sayısına neşter
ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıkta vaka sayısı 800'ü geçti ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıkta vaka sayısı 800'ü geçti
Katalonya Parlamentosundan "İspanyol jandarması çekilsin" kararı Katalonya Parlamentosundan "İspanyol jandarması çekilsin" kararı
Volkswagen'den yeni Türkiye açıklaması: Tarih verildi Volkswagen'den yeni Türkiye açıklaması: Tarih verildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 01:37:58

Donanmada Kınalıada heyecanı

MİLGEM projesi kapsamında yerli imkânlarla geliştirilen dördüncü korvetimiz TCG Kınalıada, 29 Eylül Pazar günü düzenlenecek törenle donanmaya teslim edilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Ada sınıfı korvetlerinin sonuncusu olan TCG Kınalıada (F-514), pazar günü Pendik Tersanesi’nde düzenlenecek törenle donanmaya katılacak. TCG Kınalıada, MİLGEM Projesi’nin bir parçası olarak Tuzla Deniz Tersanesi’nde inşa edildi. 

HIZI 54 KİLOMETRE 

TCG Heybeliada, TCG Büyükada ve TCG Burgazada’dan sonra dördüncü gemi olan 99.5 metre uzunluğundaki korvetin genişliği ise 14.4 metre. Elektronik sistemleri dahil tamamen yerli üretim olduğu ifade edilen Kınalıada, saatte 54 kilometre hıza ulaşabiliyor. 

ERDOĞAN KATILACAK 

Kınalıada korvetinde önceki üç korvetten farklı olarak Havelsan tarafından geliştirilen ADVENT Savaş Yönetim Sistemi de bulunuyor. Bunun yanı sıra Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca Gemisavar Füzesi de TCG Kınalıada’nın dikkat çeken donanımları arasında. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ