Donanmada Kınalıada heyecanı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Ada sınıfı korvetlerinin sonuncusu olan TCG Kınalıada (F-514), pazar günü Pendik Tersanesi’nde düzenlenecek törenle donanmaya katılacak. TCG Kınalıada, MİLGEM Projesi’nin bir parçası olarak Tuzla Deniz Tersanesi’nde inşa edildi.

HIZI 54 KİLOMETRE

TCG Heybeliada, TCG Büyükada ve TCG Burgazada’dan sonra dördüncü gemi olan 99.5 metre uzunluğundaki korvetin genişliği ise 14.4 metre. Elektronik sistemleri dahil tamamen yerli üretim olduğu ifade edilen Kınalıada, saatte 54 kilometre hıza ulaşabiliyor.

ERDOĞAN KATILACAK

Kınalıada korvetinde önceki üç korvetten farklı olarak Havelsan tarafından geliştirilen ADVENT Savaş Yönetim Sistemi de bulunuyor. Bunun yanı sıra Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca Gemisavar Füzesi de TCG Kınalıada’nın dikkat çeken donanımları arasında. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.