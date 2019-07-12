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12 Temmuz 2019 Cuma 17:38:24 | Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:39:58

Depresyonda olup olmadığınızı sesinizden anlayabilecek yapay zeka geliştirildi

Araştırmacılar, sesinizi analiz ederek depresyonda olup olmadığınızı tespit eden yapay zeka geliştiriyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Alberta Üniversitesi'ndeki bilgisayar uzmanları, sesinizi analiz ederek depresyonda olup olmadığınızı daha doğru algılayabilecek bir yapay zekâ geliştirdiklerini açıkladılar.

Profesör Eleni Stroulia ve ekibi, depresyonun akustik işaretlerden daha doğru bir şekilde tanınması için çeşitli makine öğrenme algoritmalarını birleştiren bir yöntem geliştirdi.

Sesimizin tınısı üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, bu tınıların ruh halimiz hakkında bilgiler içerdiği bulundu.

Nihai hedeflerinin teknolojiyi kullanarak faydalı uygulamalar geliştirmek olduğunu belirten Stroulia, “Senaryo, insanların doğal olarak konuştukları gibi ses örnekleri toplayacak bir uygulamayı kullanmalarını sağlamaktır. Kullanıcının telefonunda çalışan uygulama, zaman içinde depresyon gibi duygu durum göstergelerini tanıyacak ve izleyecektir.” diye konuştu.

Stroulia, “Telefonunuzda bir adım sayacınız olduğu gibi, telefonu kullanırken sesinizi temel alan bir depresyon göstergesi de olabilir.” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, böyle bir aracın insanların zaman içerisinde kendi ruh hallerini yansıtmalarına veya zihinsel sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla çalışmak için kullanılmalarına yardımcı olabileceğini belirtti.

Stroulia, “Bu çalışma, standart kıyaslama veri setlerinde daha doğru tespiti geliştirmeyi amaçlayan ilk adımdır.” dedi.

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