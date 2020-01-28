Deprem gecesi milli İHA detayı: 25 dakikada gündüz gibi

Depremden dakikalar sonra komuta merkezlerine yıkımla ilgili ilk görüntüleri gönderen İHA’lar kurtarma çalışmalarında kritik bir rol oynadı.

Afet durumlarında da kullanılan milli İHA’lar ilk kez deprem bölgesinde görev yaptı. Depremden dakikalar sonra komuta merkezlerine yıkımla ilgili ilk görüntüleri gönderen İHA’lar kurtarma çalışmalarında kritik bir rol oynadı. Elazığ’da 20.55’te meydana gelen depremin hemen ardından havada keşif görevi yapan 3 İHA derhal Elazığ ve Malatya semalarına sevk edildi. Akşam'ın haberine göre, ilk görüntüler 25. dakikada hem Ankara’ya hem de deprem olan illerin komuta merkezlerine aktarıldı.

3 SAATTE 275 NOKTA TARANDI

Bu sayede yıkılan binalar anında tespit edildi, kurtarma ekipleri belirlenen noktalara zaman kaybetmeden yönlendirildi. 3 saat içinde ise 275 köy, belde ve şehir merkezine ait ilk bulgular elde edilmişti. İHA’lar bölgede toplamda 200 saat uçuş yaptı.