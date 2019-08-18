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18 Ağustos 2019 Pazar 18:07:56 | Son Güncelleme: 18 Ağustos 2019 Pazar 18:28:09

Demirhan ekim ayındaki tatbikatta gücünü gösterecek

Yerli olarak tasarlanıp üretilen orta sınıf silahlı insansız kara aracı Demirhan, yerli motoru, 3 kilometre kontrol mesafesi, 20 saate kadar çıkan kullanım süresiyle ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanan tatbikata katılacak.

Türk savunma sanayisi tarafından yerli olarak geliştirilen insansız kara araçları ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanan tatbikata katılacak. Orta sınıf silahlı insansız kara aracı Demirhan da saha testleriyle tatbikata, kısa süre içinde de envantere girmeye hazırlanıyor.

Güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmak üzere insansız kara araçları üzerinde çalışan OGUZKAGAN Savunma Teknolojileri AŞ, ilk kez 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) tanıttığı araçları göreve hazırlıyor.

Bu araçlardan orta sınıf silahlı insansız kara aracı Demirhan için yoğun saha testleri sürdürülüyor.

OGUZKAGAN Savunma Teknolojileri AŞ Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Ahmet Coşkun, AA muhabirine, IDEF'19'da sivil ve askeri kaynaklardan araçlara ilişkin önemli geri dönüşler aldıklarını ve fuar sonrası çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.

Özellikle aracın yürüyüş sistemlerini sürekli testlere tabi tutarak tanklardaki "torsion bar" süspansiyon sistemini tamamıyla oturttuklarını anlatan Coşkun, yürüyüş testlerini aracın üzerindeki SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi'yle gerçekleştirdiklerini belirtti. Coşkun, ilerleyen günlerde silahlı atış testlerine de başlayacaklarını dile getirdi.

Yazılım ve motor sistemini daha da güçlendirdiklerini vurgulayan Coşkun, iletişim kesilmelerine karşı önlemleri de artırdıklarını kaydetti.

Geçen sürede kara kuvvetleri, jandarma ve polis özel harekat temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Coşkun, kendilerine iletilen ihtiyaçlar doğrultusunda aracı geliştirdiklerini belirtti.

Aracı şehir savaşları ve yurt dışı operasyonlarda kullanılmak üzere tasarladıklarını aktaran Coşkun, "Yürüyüş testlerinde çok büyük başarı elde ettik. İlerleyen dönemde ısı ve silah testlerini gerçekleştireceğiz. Ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanan insansız kara aracı tatbikatına davet edildik. Bu tatbikata en fazla insansız kara aracıyla katılacak firma olduk. 4 araçla tatbikatta yer alacağız." diye konuştu.

Coşkun, araçların otomasyon ve simülasyonlarına yönelik çalışmalar için de HAVELSAN ile iş birliği anlaşması yaptıklarını bildirdi.

Sınıfında Türkiye'nin en büyüğü

Ekim ayına kadar yoğun bir test süreci yürüteceklerini dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:

"Demirhan, gururla söylüyorum ki Türkiye'nin orta sınıftaki en büyük insansız kara aracı. 2,5 ton ağırlığında. Daha büyüğü 5 tonluk Karahan var. Yakında onu da sahada göreceksiniz. Kamikaze aracı da yakında tatbikata sokacağız.

Kurulduğumuz günden beri iki amacımız var. Birincisi ileri teknolojileri devletimize ve ordumuza kazandırıp bu alanda dünyanın lider firması olmak. İkinci de askerimizin şehit olmaması. Ekimdeki Türkiye'nin en büyük insansız kara aracı tatbikatında, Türkiye ve dünya yaptığımız araçların gücünü görecek.

Bu alanda dünyadaki en ileri 2 ülkeden biriyiz. Biri Rusya, diğeri biz. Kurulmamızdan sonra geçen 5 ay gibi kısa sürede çok büyük silahlı insansız kara araçları yaptık. Tatbikattan başarıyla geçtikten sonra aracımızı Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine sokmayı, daha sonra dost ve müttefik ülkelere satışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

Yeni versiyonları da gelecek

Ahmet Coşkun, Demirhan başta olmak üzere geliştirdikleri insansız kara araçlarının ekim ayı itibarıyla envantere girebilecek düzeye geleceğini bildirdi.

Aracın envantere girmesinin ardından yeni versiyonları için çalışacaklarını dile getiren Coşkun, aracın daha da genişleyeceğini, faydalı yük kapasitesinin artacağını söyledi.

Araçta TÜMOSAN'ın yerli dizel motorunu kullandıklarını ve kritik parçaların tamamının yerli olduğunu vurgulayan Coşkun, "İletişimi, yazılımı, tasarımı, mekaniği tamamıyla bize ait. Silah sistemimiz ASELSAN, HAVELSAN ile iş ortağıyız. Niyetimiz tüm dünyaya bu alanda lider ülke olduğumuzu ispatlamak ve bunu başarabileceğimizi göstermek." dedi.

Uzun süreli görev için takviyeler yapıldı

Aracın 3 kilometreden kontrol edilebildiğini ve 2020'de bu mesafeyi 5 kilometreye çekmeye çalışacaklarını anlatan Coşkun, iletişim kopmalarına karşı önlemlerini aldıklarını kaydetti.

Aracın 200 litrelik bir depoya sahip olduğunu ve 20 saate kadar görev yapabileceğini belirten Coşkun, kumanda panelinde de bu süreye uygun ek bataryalar için düzenlemeye gittiklerini anlattı.

Yurt içi ve dışı satışlarda bakım-onarım süreçleri için de entegre lojistik destek yazılımı geliştirdiklerini ifade eden Coşkun, yazılımla araçtaki herhangi bir sorunun kolayca tespit edilip güvenlik güçlerince sahada giderilebileceğini söyledi.

Ahmet Coşkun, Avrupa ve Afrika ülkelerinden araca ilgi gösterildiğini de kaydetti.

(AA)

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