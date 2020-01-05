Darüşşafaka Robot Kulübü, NASA'nın robot yarışmasına hazırlıklarını sürdürüyor

Siemens Türkiye'nin desteklediği Darüşşafakalı gençler, robot yarışması FIRST Robotic Competition 2020'ye (FRC) yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

Şirket açıklamasına göre, Siemens Türkiye'nin eğitim alanında yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında uzun süredir desteklediği Darüşşafaka Robot Kulübü "Sultans of Türkiye", bu yıl da uluslararası robot yarışması FRC'ye hazırlanıyor.

Her yıl onlarca ülkeden binlerce öğrencinin katıldığı FRC için bu yılın yarışma konusu Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından Darüşşafaka Lisesi'nde canlı yayınla açıklandı.

Darüşşafaka Robot Kulübü'nün yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen okullardan 600 öğrencinin izlediği canlı yayında, FRC 2020'nin konusunun Infinite Recharge olduğu belirtildi.

Siemens Türkiye mühendislerinin mentorluğunu yaptığı Darüşşafaka Robot Kulübü "Sultans of Türkiye", geçen yıl ABD'de 40 ülkeden 15 bine yakın öğrencinin yarıştığı FRC finallerinde "Tenten" adını verdikleri robotla "Engineering Inspiration Award (İlham Veren Mühendislik Ödülü)" kazanmış ve yarışmanın dünya finallerinde bu seviyede ödül alan ilk Türk takımı olmuştu.

Aldığı bu ödülle, 2020 yılında bölgesel yarışmalara katılmadan doğrudan şampiyonaya gitmeye ve NASA'nın desteğini almaya hak kazanan takımın, bu yıl Houston'da düzenlenecek şampiyonaya katılım bedeli de NASA tarafından karşılanacak.

"Sultans of Türkiye", bugüne kadar FIRST'ün Seattle, Chicago, San Francisco ve Orlando gibi bölgesel robotik turnuvalarındaki en prestijli ödül olarak kabul edilen Chairman's Award'un yanı sıra Jüri Özel Ödülü ve Team Spirit gibi birçok ödüle layık görüldü.

AA