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17 Aralık 2019 Salı 14:59:07 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 15:01:14

Çin'in ilk yerli üretim uçak gemisi resmen hizmete girdi

Çin'in ilk yerli üretim uçak gemisi olan Type 001A'nın (Shandong) 36 savaş uçağı taşıma kapasitesine sahip olduğu bildirildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Çin'in ilk yerli üretim uçak gemisi olan Type 001A'nın 36 adet J-15 savaş uçağı taşıma kapasitesine sahip olduğu, böylece Çin'in diğer savaş gemisi olan Liaoning'e kıyasla 12'den fazla ek uçak taşıyabileceği bldirildi. Ülkenin ikinci savaş genisi Shandong, güney Hainan eyaletinde Başkan Xi Jinping tarafından hizmete resmen hizmete alındı.

SON TESTLERİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda, Shandong'un envantere kabulünden önceki son deniz denemesine çıktığı, bu testlerde savaş uçaklarının gemiye iniş kalkış testlerinin gerçekleştireceği bildirilmişti.

Teste bir J-15 savaş uçağının elektronik harp ile donatılmış versiyonunun ve bir Z-18 helikopterinin katıldığı söylenmişti.

UÇAK GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Yapımına 2013'te başlanan uçak gemisinin uzunluğu 315 ve genişliği 75 metre, ağırlığı 70 bin ton ve seyir hızı 31 knot.

Geminin 36 adet J-15 savaş uçağını taşıma kapasitesine sahip olduğu bildiriliyor.

Çin'in ilk uçak gemisi Liaoning ise eski adı 'Varyag' olan Sovyet yapımı platformu, 1998'de Ukrayna'dan alınmıştı.

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