01 Kasım 2019 Cuma 01:11:29 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 01:12:31
Çin'de 5G dönemi! Bugün başlıyor
Günümüz teknolojisine göre 10 kat daha hızlı internet bağlantısını mümkün kılan 5G, bugün Çin’in Pekin, Şanghay, Hangcou ve Guangcou gibi birçok büyük şehrinde kullanılmaya başlanıyor.
Ülke genelinde, şimdiye kadar 5G’ye sahip 80 bin baz istasyonu kurduklarını açıklayan Çin'in kamu telekom şirketleri, teknolojinin, otonom sürüş kabiliyetine sahip araçların kullanılmasını ve yüksek hızda video konferans bağlantısı yapılmasını mümkün kılacağını açıkladı. 5G'nin gelecek yıl ülke genelinde yaygınlaşması bekleniyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Çin'de 5G dönemi! Bugün başlıyor
- S-400'den sonra en büyük silah satışı olacak! Son aşamaya gelindi
- Yerli otomobilde büyük heyecan! Günler kaldı, geliyor...
- Selçuk Bayraktar duyurdu: AKINCI İHA yuvadan ayrıldı
- İHA ve SİHA'lı Türkiye karşısında çaresiz kalan Yunanistan İsrail ile masaya oturdu: 3 adet HERON sistemi kiralayacak