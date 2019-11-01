Çin'de 5G dönemi! Bugün başlıyor

Ülke genelinde, şimdiye kadar 5G’ye sahip 80 bin baz istasyonu kurduklarını açıklayan Çin'in kamu telekom şirketleri, teknolojinin, otonom sürüş kabiliyetine sahip araçların kullanılmasını ve yüksek hızda video konferans bağlantısı yapılmasını mümkün kılacağını açıkladı. 5G'nin gelecek yıl ülke genelinde yaygınlaşması bekleniyor.