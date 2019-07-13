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13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:45:19 | Son Güncelleme: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:46:01

Çin’in 8 buçuk ton ağırlığındaki uzay istasyonu 19 Temmuz'da Dünya'ya düşecek

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi, Çin Ulusal Uzay İdaresinin üç yıl önce fırlattığı 8 buçuk ton ağırlığındaki uzay istasyonu Tiangong-2’nin, 19 Temmuz 2019’da dünyaya düşeceğini açıkladı.

TM Dijital Haber Merkezi

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi (CMSEO) yetkilileri, 5 Eylül 2016’da Çin’in Long March-2F T2 isimli roketiyle yörüngesine fırlatılan, deneysel bir uzay laboratuvarı olan Tiangong-2’nin 19 Temmuz 2019’da Büyük Okyanus'un güneyine kontrollü bir şekilde düşürüleceğini açıkladı.

CMSEO 13 Temmuz'da konu hakkında yayınladığı bildiride, "Tiangong-2 Uzay Laboratuvarı, 15 Eylül 2016'da 2 yıllık bir kullanım ömrü ile yörüngeye gönderildi. Bugüne kadar 1.000 günden fazla bir süredir yörüngede hizmet vermektedir. Uzay gemisi ve barındırılan yükler iyi durumda. Kontrollü girişin hazırlıkları planlandığı gibi sorunsuz ilerliyor. Tiangong-2'nin atmosfere girmesinden sonra, Çin zamanında bilgi yayınlayacak, ilgili durumları açık bir şekilde bildirecek ve ülkenin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirecektir." denildi.

Çin, uzay istasyonunda fizik, tıp ve biyoloji alanlarında birçok deney gerçekleştirildi. Tiangong-2, ayrıca iki taykonota (Çinli astronot) da ev sahipliği yapmıştı. Shenzhou 11 görevi dahilinde Tiangong-2’ye gönderilen iki taykonot, uzayda tam 32 gün geçirdikten sonra Dünya’ya dönmüştü. Bu görev, Çin uzay araştırmaları tarihinin en uzun insanlı görevi olarak tarihe geçti.

CMSEO Müdür Yardımcısı Lin Xiqiang, konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada, “Tiangong-2 iyi durumda, uzay aracının kontrollü bir şekilde tekrar dünyaya düşürmek için yeterli yakıtı var.” ifadelerini kullandı.

TIANGONG-1 KONTROLSÜZ BİR ŞEKİLDE DÜNYAYA DÜŞMÜŞTÜ

Çin Ekim 2017’de, 2011’de uzaya gönderdiği ve 2013’te görev süresi biten 8,5 ton ağırlığındaki uzay istasyonu Tiangong-1’in kontrolden çıktığını ve birkaç ay içinde dünyaya düşeceğini açıklamıştı.

Tiangong-1, 2 Nisan 2018’de TSİ 03:15 civarında Dünya’ya yeniden girmiş ve büyük bir kısmı Büyük Okyanus’un güneyinde atmosfere girer girmez yanarak infilak etmişti.

ÇİN’İN HEDEFİ DEV BİR UZAY İSTASYONU

Çin, Tiangong-1 ve Tiangong-2’yi, uzayda kalıcı bir istasyon kurmak için çok önemli bir adım olarak görüyor. Uluslararası Uzay İstasyonu programına dâhil olmayan Çin, uzun bir süredir kendi uzay istasyonuna sahip olmak için uğraş veriyor.

Çin, kalıcı uzay istasyonu Tiangong-3’ü 2022-2024 yılları arasında yörüngesine yerleştirmeyi planlıyor. Tiangong-3’ün modüler bir yapıya sahip olacağı ve ekstra parçaların eklenebileceği Çinli uzmanlar tarafından açıklandı. Çin’in geliştirdiği, Hubble’dan 300 kat daha güçlü olacağı iddia edilen bir uzay teleskobu, Tiangong-3’e kenetlenebilecek. Uzay istasyonu ayrıca 3 farklı taykonota tam 1 yıl boyunca ev sahipliği yapabilecek.

TIANGONG-2

Tiangong-2, Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından geliştirilen Project 921-2 uzay istasyonu programının bir parçasıdır. 15 Eylül 2016 tarihinde yerel saat 22:04:09’da fırlatılmıştır.

Tiangong-2, kalıcı yörünge istasyonu olmaktan ziyade 2019-2022 yıllarında fırlatılması planlanan Çin’in geniş modüler uzay istasyonunda kullanılacak temel teknolojiler için bir test yatağı olarak tasarlandı.

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