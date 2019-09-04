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04 Eylül 2019 Çarşamba 15:27:08 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:17:23

Çin 7'sini birden kaldırıp ABD'ye gözdağı verdi!

ABD’nin Tayvan’a 66 adet F-16 jet satışını onaylamasından birkaç hafta sonra, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri, resmi bir video ile yedi adet beşinci nesil hayalet savaş uçağı J-20’nin uçuş anına ait görüntüler yayımladı.

TM Dijital Haber Merkezi

ABD’nin Tayvan’a 66 adet F-16 savaş uçağı satışını onaylaması ile bölgede sular kaynadı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri (PLA-AF), yayımladığı resmi bir video ile 7 adet J-20’nin uçuş anlarını paylaştı.

Çin Devlet televizyonu (CCTV) tarafından yayımlanan bir videoda, PLA-AF tarafından uçurulan J-20’lerin bombardıman uçağı ve elektronik savaş (EW) uçağı gibi fonksiyonlarının yanı sıra iki kişilik bir pilot kabinine de sahip olduğu belirtildi.

Çin havacılık uzmanı Wang Ya’nan’a göre, Çin’in yedi adet J-20’yi uçurmasının ve videosunu yayımlamasının arkasındaki mesaj, Çin ordusunun zaten bölgesel hava üstünlüğünü elde edebilen ve düşmanın stratejik tesislerini imha edebilen önemli sayıda J-20’yi aktif halde kullanabildiği yönünde bir mesaj veriyor olabilir.

Ya’nan, “Bu uçuşun ABD’nin Tayvan’a 66 adet F-16 jet satışını onaylamasından birkaç hafta sonra olması da bu mesaja bir anlam yüklüyor.” ifadelerini kullandı.



7 adet beşinci nesil hayalet savaş uçağı J-20’nin uçuşuna ait görüntü

J-20’DE DÜNYADA BİR İLK GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Çin’in beşinci nesil savaş uçağı J-20’nin, bombardıman uçağı ve elektronik savaş (EW) uçağı gibi fonksiyonlarının yanı sıra iki kişilik bir pilot kabinine sahip olacağı açıklanmıştı. Günümüzde kullanılan tüm hayalet (stealth) uçaklarda tek kişilik koltuk bulunuyor olması, iki kişilik pilot kabini olan J-20’yi “dünyada bir ilk” konumuna taşıyacak.

J-20'nin baş tasarımcısı olan Yang Wei geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte, Mighty Dragon lakaplı bu uçağın tasarımı gereği özelleştirilebilir bir uçak olduğunu söyleyerek, “J-20, pilotların kontrol panelindeki büyük bilgilerle başa çıkmasına yardımcı olmak için ikinci bir koltuk ve ek bir panel ile donatıldı. Diğer ülkelerin sahip olmadığı değişikliklerin olması, Çin ordusunun asimetrik bir savaştaki kabiliyetini büyük ölçüde artıracak.” diye konuştu.

Yükseltilmiş özelliklerdeki bir J-20’nin daha gelişmiş aviyonik ve yangın kontrol sistemlerine, daha güçlü motorlara ve daha fazla silah yüküne sahip olacağını belirten Wei, “J-20 ayrıca Çinli FC-31’in yeni nesil uçak gemisine entegre edilmek için modifiye edilebilir.” açıklamasında bulundu.

ABD, uçağın süpersonik hızı ve radarlar tarafından tespit edilmeden hava sahasına girme potansiyeli nedeniyle (hayalet uçakların özelliği), F-22’nin taktik bir bombardıman versiyonunu oluşturmak istedi. Ancak plan, ABD Hava Kuvvetleri’nin taktiksel bir strateji uçağı yerine stratejik bir bombardıman uçağı istemiş olması nedeniyle 2006 yılında geri çekildi.

 

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