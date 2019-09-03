Cepte eylül rüzgârı

Mobil cihaz pazarında yılın en hareketli ayı geldi çattı. Apple’ın iPhone 11 modellerini tanıtacağı eylül ayında, Huawei yeni amiral gemisini çıkaracak. Google ise Android telefon kullanıcılarının işletim sistemini yenileyecek. Akıllı telefon pazarındaki bu hareketli dönem, sadece bu tanıtılacak yeni modelleri almak isteyen tüketiciler için değil, üretici markaların bir önceki modellerinde yeni bir indirim kampanyası bekleyenlere de yeni bir fırsat kapısı açacak. Tüketici uzmanları, yeni modellerin piyasaya girmesiyle, eskilerinin yüzde 20 ucuzlayacağını söylüyor.