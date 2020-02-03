Çaylaklar Amerika yolcusu

Bülent ŞANLIKAN



Anaokulu ve ilkokullarda etkinlik düzenliyorlar



4 öğretmen ve 6’sı kız 14 öğrenciden oluşan Haw’ks 7611 Takımı, tasarım ve yazılım için gece gündüz çalışıyor. Nisan ayında Florida’da düzenlenecek FRC robotik yarışmasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyor. Çaylaklar olarak geçen yıl en iyi mühendislik ve tasarım ödülü alan süper çocuklar, okullarının yakınındaki anaokulu ve ilkokullarda etkinlikler düzenleyerek robotik ve mühendislik anlayışını eğlenceli bir şekilde öğretiyor.



İKİ LİSELİNİN HAYALİYLE BAŞLADI

İstanbul Bahçelievler’deki Adnan Menderes Anadolu Lisesi’nde iki öğrencinin ‘robot proje’ hayali, dünya şampiyonluğuna giden yolculuğun ilk adımı oldu. Öğretmenleri iki öğrenciye destek çıktı. Atölyesi olan bir teknik lisede ilk çalışmalar başladı. Tasarladıkları robotla, üniversitelerde düzenlenen yarışmada dereceye girince çalışmalar hızlandı.

HEDEFLERİ İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

3 öğretmen 4 öğrenciyle başlayan yolculukta, Haw’ks 7611 Robot Takımı kuruldu. Öğrenci sayısı 14’e ulaştı. Süper çocuklar, geçen yıl ABD’de ‘çaylaklar’ kategorisinde Dünya Şampiyonluğu’nu kazandı. Bu yıl ‘kalfalar’ kategorisindeki yarışmaya hazırlanan çocukların en büyük sorunu, yok ve konaklama masrafları. Süper çocuklar, bunun için sponsor arıyor.



