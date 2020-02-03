  • Bist 100
    119261
  • Dolar
    5,9868
  • Euro
    6,6301
  • Altın
    304,8750
İstanbul
0 / 5
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Aşık Veysel’in kızı Zehra Başer vefat etti Aşık Veysel’in kızı Zehra Başer vefat etti
Savaş siperlerine 'tarihi sit alanı' koruması Savaş siperlerine 'tarihi sit alanı' koruması
Çaylaklar Amerika yolcusu Çaylaklar Amerika yolcusu
Ocak ayında ihracattan ne kadar kazandığımız açıklandı Ocak ayında ihracattan ne kadar kazandığımız açıklandı
20 maç ceza alan Mansur Çalar, bu kez Trabzonlu futbolculara saldırdı 20 maç ceza alan Mansur Çalar, bu kez Trabzonlu futbolculara saldırdı
Ceren Özdemir’in adı Adana’da açılan bir müzik atölyesine verildi Ceren Özdemir’in adı Adana’da açılan bir müzik atölyesine verildi
Katil Esed rejimi İdlib'den kaçan sivilleri taşıyan aracı bombaladı: 7 sivil öldü Katil Esed rejimi İdlib'den kaçan sivilleri taşıyan aracı bombaladı: 7 sivil öldü
Personeline 'lan' diye hitap eden müdür bedelini ağır ödeyecek Personeline 'lan' diye hitap eden müdür bedelini ağır ödeyecek
TSK deniz unsurlarının görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'ye sunuldu TSK deniz unsurlarının görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'ye sunuldu
'Müzik şehri' Kırşehir'in kadın halk ozanı: Ayşe Tekin 'Müzik şehri' Kırşehir'in kadın halk ozanı: Ayşe Tekin
7. Uluslararası CNR Kitap Fuarı başlıyor 7. Uluslararası CNR Kitap Fuarı başlıyor
Yurt genelinde, noterlerde güvenli ödeme sistemi başladı Yurt genelinde, noterlerde güvenli ödeme sistemi başladı
'Cyrano De Bergerac' oyunu tiyatroseverlerle buluştu 'Cyrano De Bergerac' oyunu tiyatroseverlerle buluştu
Anavarza Antik Kenti'nin 'Zafer Takı' ziyaretçilerini bekliyor Anavarza Antik Kenti'nin 'Zafer Takı' ziyaretçilerini bekliyor
Türkiye'nin tavrı daha agresif olacak! Türkiye'nin tavrı daha agresif olacak!
'Sınır Arkası: İnsan' fotoğraf sergisi açıldı 'Sınır Arkası: İnsan' fotoğraf sergisi açıldı
FETÖ'nün karanlık kutusu Nuri Gökhan Bozkır, terör örgütü DEAŞ'a tırlarla bomba taşımış FETÖ'nün karanlık kutusu Nuri Gökhan Bozkır, terör örgütü DEAŞ'a tırlarla bomba taşımış
Bakan Albayrak: Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI Ocak’ta 51,3 oldu Bakan Albayrak: Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI Ocak’ta 51,3 oldu
TSK'nın Esed'e misillemesi böyle görüntülendi! TSK'nın Esed'e misillemesi böyle görüntülendi!
Petrol fiyatları 6 ayın dibini gördü Petrol fiyatları 6 ayın dibini gördü
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı: Cuma günü kar yağışı etkili olacak İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı: Cuma günü kar yağışı etkili olacak
Kaybolan 8 yaşındaki Arda'yı polis amcaları buldu Kaybolan 8 yaşındaki Arda'yı polis amcaları buldu
Yeni tip koronavirüs tedavisinde ilerleme görüldü Yeni tip koronavirüs tedavisinde ilerleme görüldü
Gine'de altın madeninde göçük: Çok sayıda ölü var Gine'de altın madeninde göçük: Çok sayıda ölü var

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Şubat 2020 Pazartesi 11:03:58 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 11:15:01

Çaylaklar Amerika yolcusu

Geçen yıl ABD'de düzenlenen robot yarışmasında çaylak kategorisinde Dünya Şampiyonu olan liseli gençler, bu yıl kalfalıkta zirveye ulaşmayı hedefliyor.

Bülent ŞANLIKAN

Anaokulu ve ilkokullarda etkinlik düzenliyorlar

4 öğretmen ve 6’sı kız 14 öğrenciden oluşan Haw’ks 7611 Takımı, tasarım ve yazılım için gece gündüz çalışıyor. Nisan ayında Florida’da düzenlenecek FRC robotik yarışmasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyor.  Çaylaklar olarak geçen yıl en iyi mühendislik ve tasarım ödülü alan süper çocuklar, okullarının yakınındaki anaokulu ve ilkokullarda etkinlikler düzenleyerek robotik ve mühendislik anlayışını eğlenceli bir şekilde öğretiyor.

İKİ LİSELİNİN HAYALİYLE BAŞLADI

İstanbul Bahçelievler’deki Adnan Menderes Anadolu Lisesi’nde iki öğrencinin ‘robot proje’ hayali, dünya şampiyonluğuna giden yolculuğun ilk adımı oldu. Öğretmenleri iki öğrenciye destek çıktı. Atölyesi olan bir teknik lisede ilk çalışmalar başladı. Tasarladıkları robotla, üniversitelerde düzenlenen yarışmada dereceye girince çalışmalar hızlandı.

HEDEFLERİ İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

3 öğretmen 4 öğrenciyle başlayan yolculukta, Haw’ks 7611 Robot Takımı kuruldu. Öğrenci sayısı 14’e ulaştı. Süper çocuklar, geçen yıl ABD’de ‘çaylaklar’ kategorisinde Dünya Şampiyonluğu’nu kazandı. Bu yıl ‘kalfalar’ kategorisindeki yarışmaya hazırlanan çocukların en büyük sorunu, yok ve konaklama masrafları. Süper çocuklar, bunun için sponsor arıyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ