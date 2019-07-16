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16 Temmuz 2019 Salı 12:34:54 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 12:42:36

Bu akşam Ay tutulması yaşanacak... Türkiye'den de gözlemlenebilecek

Dünya’nın Ay ile güneş arasına girmesi, Ay’ı örtmesi dolayısıyla Ay’ın yeryüzünden bir süre kararmış görünmesini sağlayan bir doğa olayı olan Ay tutulması bu akşam gerçekleşecek.

TM Dijital Haber Merkezi - Gökhan Ertaş

Tamamı ülkemizden gözlenebilecek olan kısmi (parçalı) Ay tutulması, 16-17 Temmuz 2019 gecesi Türkiye Saati ile 21.43 – 03.18 saatleri arasında gerçekleşecek ve Ay’ın yaklaşık yüzde 65’lik bölümü Dünya’nın tam gölge konisinin içerisinde kalacak.

16 TEMMUZ PARÇALI AY TUTULMASINI GÖZLEMLEMEK İÇİN NELER YAPMALIYIZ?

Hava muhalefeti olmayan bölgelerde Türkiye'nin her yerinden izlenebilecek olan parçalı Ay tutulması, Güney yönünde, Türkiye saati ile 21:43:53'te yarı-gölge konisine girmesi ile başlayacak. 23:01:43'te tam bölge konisine giren Ay, 00:30:43'te tutulmanın ortasında olacak. Daha sonra sırasıyla 01:59:39'da tam gölge konisinden, 03:17:36'da da yarı-gölge konisinden çıkacak ve tutulma sona erecek. Ay, Dünya'nın tam gölge konisinden 2 saat 57 dakika 56 saniye, yarı-gölge konisinden ise 5 saat 33 dakika 43 saniye sürede geçecek.

HERHANGİ BİR EKİPMANA GEREK VAR MI?

Türkiye'nin her yerinden izlenebilecek olan parçalı Ay tutulmasını görmek için herhangi bir ekipman kullanmaya gerek yok ancak gözlemciler bu hadiseyi daha yakından takip etmek için dürbün veya teleskoplar kullanabilir.

AY TUTULMASI NEDİR?

Tutulma esnasında tam olarak kaybolmayan Ay, koyu kızıl bir renge bürünecek. Bu durum, tutulma olayı esnasında Dünya’dan yansıyan Güneş ışınlarının Ay’ın üzerine düşmeye devam etmesi ile açıklanıyor. Güneş'in kızıl – turuncu renkli ışınları için Dünya’nın atmosferinin oldukça şeffaf olması, bu ışınların tutulma esnasında Ay’ın yüzeyine çok etkili bir biçimde yansımasına sebep oluyor. Bu sebeple gökyüzü olayı esnasında Ay, kızıl renge bürünüyor.

YARI GÖLGELİ AY TUTULMASI

Ay, Dünya’nın yarı gölge konisinden geçer. Çok rahat gözlenemediği için genelde akademik düzeyde incelenir.

PARÇALI AY TUTULMASI

Ay’ın bir kısmı Dünya’nın tam gölge konisinden geçer. Çıplak gözle tutulma rahatlıkla gözlenebilir.

TRMMUZ AYI İÇERİSİNDE METEOR YAĞMURU DA OLACAK

Delta Aquarids meteor Yağmuru  29 Temmuz'da doruk noktasına ulaşacak.

Her yıl 27-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen Delta Aquarids meteor Yağmuru Marsden ve Kracht kuyruklu yıldızlarından geriye kalan enkazdan kaynaklanır. Kuyruklu yıldızın arkasında bıraktığı enkaz, Dünyanın yörüngesi üzerinde bulunmaktadır. Dünya’nın kütle çekim etkisiyle burada bulunan irili ufaklı taşlar atmosfere müthiş bir hızla girerek yanarlar. Biz bu anlık yanarak kayma olayını “yıldız kayması” olarak nitelendirsek de aslında onlar kuyruklu yıldızdan geriye kalan taş parçalarıdır. Gökyüzünde saatte maksimum 20 meteor görülebilecektir.

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