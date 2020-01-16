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16 Ocak 2020 Perşembe 16:17:53 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 16:37:42

Bilim insanları galaksimizin merkezinde garip nesneler keşfetti

Bilim insanları, galaksimizin merkezinde yer alan Sagittarius A süper kütleli kara deliğin yakınlarında yer alan yeni tuhaf nesneler keşfetti.

TM Dijital Haber Merkezi

Kaliforniya Üniversitesi'nden (UCLA) Astrofizik Profesörü ve UCLA Galaktik Merkez Grubu Direktörü Arthur E. Levine ve Lauren B. Leichtman, galaksimizin merkezinde, Sagittarius A* adlı süper kütleli kara deliğin yakınlarında tuhaf nesneler keşfetti. Bu nesneleri tuhaf kılanın ise gaz gibi görünmeleri ve yıldız gibi davranmaları olduğu açıklandı.

UCLA doktora sonrası araştırmacısı ve araştırmanın başyazarı Anna Ciurlo, bu nesnelerin gaz gibi göründüğünü ancak bir yıldız gibi davrandığını, yörüngelerinin ise yaklaşık yüz ila bin yıl arasında değiştiğini söyledi.

Bilim insanları G1 ve G2 ismi verilen ve ilk olarak 2005 yılında keşfedilen, muhtemelen iki yıldız olduğuna inanılan tuhaf nesnelerin 13 yıllık hareketlerini tekrar incelediler.

İncelemelerin sonucunu aktaran araştırma ekibinden Ciurlo, “G2’nin en yakın yaklaşım zamanında gerçekten garip bir hareketi vardı. Bunu daha önce görmüştük, ama kara deliğe yaklaşıp uzamış ve gazının çoğu parçalanmış olana kadar çok tuhaf görünmüyordu. En yakın yaklaşımında gerilmiş ve dış kabuğunu kaybetmişti ancak şimdi tekrar eski haline geliyor.” açıklamasında bulundu.

Araştırmacılar ayrıca G3, G4, G5 ve G6 olarak adlandırdıkları dört nesnenin daha var olduğunu bildirdi. Araştırmacılar bu nesnelerin her birinin yörüngelerini belirlediler. G1 ve G2 benzer yörüngelere sahipken, dört yeni nesnenin çok farklı yörüngelerinin olduğunu keşfettiler.

İki yıldızın birleşmesinin tamamlanmasının 1 milyon yıldan fazla sürdüğünü belirten Ciurlo, “Altı nesnenin de, süper kütleli karadeliğin güçlü yerçekimi kuvveti nedeniyle birbirlerinin etrafında dönen iki yıldızdan oluşan bir sistem olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Yıldızların birleşmelerinin evrende düşündüğümüzden daha sık olduğunu söyleyen Ciurlo, “Kara delikler ikili yıldızları birleştirmeye yönlendiriyor olabilir. İzlediğimiz ve anlamadığımız yıldızların çoğunun bu birleşmelerin nihai ürünü olması mümkündür. Galaksilerin ve kara deliklerin nasıl evrimleştiğini öğreniyoruz. İkili yıldızlar birbirleriyle etkileşime girer ve kara delik ile tek yıldızların diğer tek yıldızlarla ve kara delikle etkileşiminden çok farklıdır.” ifadelerini kullandı.

G2’nin dış kabuğundan gelen gazın dramatik bir şekilde gerilmesine rağmen, gazın içindeki tozunun çok fazla gerilmediğini belirten Ciurlo, “Bir şey onu tek parça halinde tutmalı ve kara delikle olan karşılaşmasında hayatta kalmasını sağlamalıydı.” ifadesini kullandı.

Ciurlo, “Profesör Ghez grubunun 20 yıldan fazla bir süre boyunca topladığı benzersiz veri seti, bu keşfi yapmamıza izin veren şeydir. Artık G nesnelerinden oluşan bir nüfusumuz var, bu yüzden bu mesele artık G2 gibi ‘bir defalık bir etkinliği’ açıklama meselesi değil.” dedi.

Araştırmacılar, bu araştırmanın galaksilerin çoğunda neler olduğunu ve nasıl davrandığını öğretmeye yardımcı olacağını söyledi.

Bu araştırma, Albert Einstein’ın kara delik yakınındaki ikonik genel görelilik teorisinin en kapsamlı testi oldu. Araştırma ekibi, Einstein’ın teorisinin testi geçtiği ve en azından şimdilik doğru olduğu sonucuna vardılar.

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