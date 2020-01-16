Bilim insanları, domuz gribiyle ilgili yeni bulgulara ulaştı

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Ohio Devlet Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren bilim insanları, son günlerde dünya gündeminde geniş yer tutan domuz gribiyle alakalı yeni bir bulguya ulaştı. Domuz gribinin farklı hayvan türlerine sıçrama potansiyelini araştıran bilim insanları, virüsün sağlıklı tavuk ve hindilere kolayca bulaşabileceğini tespit etti.

Emerging Infectious Diseases dergisinde yayımlanan çalışmanın sonuçlarına göre, domuz gribi virüsü enjekte edilen tavuk ve hindilerin iki gün içerisinde isal olmaya başladıkları gözlendi. Öte yandan, virüs bulaştırılan kuşlarla aynı yerde duran diğer tavuk ve hindilerde de aynı semptomlar görüldü.

Ohio Zirai Araştırma ve Geliştirme Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren araştırmacı Scott Kenney, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Domuz gribi virüsünün kuştan kuşa geçebildiğinden emin değildik. Bu önemli bir buluş.” dedi.

Araştırma kapsamında, 14 günlük tavuk ve hindiler üzerinde çalışan bilim insanları, 10 adet kuşa doğrudan domuz gribi enjekte ederek bunların sağlıklı türdeşleriyle birlikte yaşayacağı bir ortam oluşturdu. Hayvanların gösterdiği semptomlar incelendiğinde, hindilerin domuz gribine tavuklardan daha fazla hassas oldukları tespit edildi.

Domuz gribinin kuş türleri arasında yoğun bir şekilde sıçrama yapmasına karşın ölümcül sonuçlar göstermediğini belirleyen bilim insanları, virüsü taşıyan farklı türlerin farklı tepkiler vermesine yoğunlaşacak. Konuyla ilgili konuşan Scott Kenney, “Domuzlarda ölümle sonuçlanan virüs, tavuklarda aynı sonucu vermiyor. Tavukların virüse farklı bir tepki vermesinin sebebini merak ediyoruz. Yapacağımız bu araştırma sonucunda elde etmeyi umduğumuz bilgiler ışığında belki domuzların da ölmesini önleyebiliriz.” diye konuştu.