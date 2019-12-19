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19 Aralık 2019 Perşembe 09:20:19 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 09:22:50

Bilgisayar korsanları sara nöbeti yaratan siber ataklarla epilepsi hastalarını hedef alıyor

Epilepsi Vakfı, epilepsi farkındalık ayı boyunca Twitter takipçilerine bilinçli olarak hızlıca yanıp sönen ışıklar içeren görüntüler gönderildiğini açıkladı

Epilepsi Vakfı'na göre, nöbetleri tetiklemek üzere tasarlanmış bir toplu siber saldırı kapsamında hızla yanıp sönen ışıklar içeren video ve görüntüler kasıtlı olarak epilepsi hastalarına gönderiliyor.

Epilsepsi Vakfı ('The Epilepsy Foundation') ulusal farkındalık ayı süresince grubun Twitter sayfasını hedef alan sosyal medya saldırıları serisine ilişkin olarak suç duyurusunda bulundu.

Twitter'da 30 binin üzerinde takipçisi olan vakıf, saldırıları kasım ayının ilk haftasında bildirdi.

Vakfın hukuk müşavirliği direktörü Allison Nichol, "Bu saldırılarla, epilepsi ve nöbet geçiren hastalardan oluşan bir toplantıya nöbet geçirip ciddi fiziki zarar görmeleri amacıyla elinde flaş ışıkla giren biri arasında hiçbir fark yok" dedi.

"Bu saldırıların Ulusal Epilepsi Farkındalık Ayı'nda gerçekleştiği gerçeği ise onların menfur doğasını ön plana çıkarıyor."

Saldırıların, 2016'da Donald Trump'ı eleştiren bir mesaj yayımlaması üzerine hedef alınan önde gelen epilepsi hastası gazeteci Kurt Eichenwald'a yapılan saldırılara benzediği belirtiliyor.

Eichenwald'a söz konusu saldırıda, üzerinde "PAYLAŞIMLARIN NEDENİYLE BİR NÖBETİ HAKEDİYORSUN" yazan ve yanıp sönen bir GIF gönderilmişti.

Nöbet geçiren yazar, kısa sürede eşi tarafından bulunmasaydı ölmüş olabileceğini söylemişti.

GIF görüntüsünü gönderen John Rayne Rivello'nun, yasal mücadele sonrasında ağır saldırı fiilinden suçlu bulunması bekleniyor. Bu karar, epilepsi hastalarına çevrimiçi saldırganlarla mücadelede yardımcı olabilecek.

Mahkeme kayıtları, Eichenwald'a GIF görüntüsü yollamasını takip eden saatlerde Rivello'nun yazara zarar vermeyi amaçladığını gösteren özel mesajlar attığını ortaya koyuyor.

Rivello bir mesajında "Umarım bu onu bir nöbete sokar" yazmıştı.

Bir diğerinde ise "Bakalım ölecek mi?" demişti.

Epilepsi Vakfı, kasımdaki saldırılardan dolayı failleri "tamamen sorumlu" tutmayı amaçladığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, vakıf saldırıların koordineli bir girişim olduğuna inanıyor.

2008'de vakfın destek forumunu ele geçiren ve açık biçimde epilepsi hastalarına zarar vermeyi amaçlayan bilgisayar korsanları, hızla yanıp sönen ışıklar içeren GIF'lerle dolu yüzlerce mesaj bırakmıştı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre ABD'de yaklaşık 3,5 milyon epilepsi hastası bulunuyor.

Epilepsi Vakfı, hızla yanıp sönen ışıklara maruz kalmaları halinde bu kişilerden yaklaşık yüzde 3'ünde nöbetlerinin tetiklenebileceğini belirtiyor.

(Independent Türkçe)

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