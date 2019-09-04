04 Eylül 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 01:22:21
Beğeni sayısına elveda
Sosyal medya devi Facebook, platformun en ikonik özelliklerinden biri olan beğenme sayısının gösterilmesini kaldırmaya hazırlanıyor.
TEST EDİLECEK
Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yakın zamanda değişikliğin kısıtlı bir ülke ve kullanıcı üzerinde test edilmeye başlanacağı belirtildi. İnsanların beğeni sayılarına odaklanarak kendilerini baskı altında hissetmemeleri ve hayatlarını buna göre şekillendirmemeleri için alınan bu önlem, geçtiğimiz aylarda Instagram’da test edilmeye başlanmıştı.
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