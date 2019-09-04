Beğeni sayısına elveda

TEST EDİLECEK

Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yakın zamanda değişikliğin kısıtlı bir ülke ve kullanıcı üzerinde test edilmeye başlanacağı belirtildi. İnsanların beğeni sayılarına odaklanarak kendilerini baskı altında hissetmemeleri ve hayatlarını buna göre şekillendirmemeleri için alınan bu önlem, geçtiğimiz aylarda Instagram’da test edilmeye başlanmıştı.