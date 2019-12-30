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30 Aralık 2019 Pazartesi 12:07:14 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 12:09:46

Bebeklerin genetiğini değiştiren Çinli bilim insanına 3 yıl hapis

Çin'de dünyada ilk kez bebeklerin genetiğini değiştirdiğini ileri süren bilim insanı Jiankui gözaltına alındığı ve 3 yıl hapse mahkum edildiği bildirildi.

TM Dijital Haber Merkezi

CRISPR teknolojisini kullanarak dünyanın ilk “genleriyle oynanmış” bebeklerinin dünyaya geldiğini iddia eden bilim adamı Hı Jiankui, olayın medyaya yansımasının ardından kayıplara karışmıştı.

Bilim insanının nerede olduğu haftalarca süren belirsizlikten sonra hükümet araştırmacıları tarafından Shenzhen'deki Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki bir konut tesisinde ev hapsine alındığı öğrenilmişti. Shenzen mahkemesi Jiankui'yi suçlu buldu ve 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Uzun zamandır ev hapsinde bulunan bilim adamı hakkında mahkemenin verdiği son karar, 3 yıl hapis ve 3 milyon yuan (430 bin ABD Doları) para cezası oldu. Mahkeme ayrıca Jiankui ile birlikte çalışan 2 bilim insanını da 18 ay hapis ve 500 bin yuan para cezasına çarptırdı.

BEBEKLERİN GENLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Shenzhen’de iki genetik şirketinin sahibi olan Jiankui, tüp bebek tedavisi gören 7 çiftin embriyolarının DNA'larında gen düzenleme yöntemiyle değişiklik yaptığını, genleriyle oynanmış ilk ikiz kız bebeklerin bu ay dünyaya geldiğini iddia etmişti.

Laboratuvarda 22 embriyodan 16'sında gen değişikliği yapıldığı, 11 embriyonun anne rahmine yerleştirildiği, girişimlerin "Lulu" ve "Nana" adı verilen ikiz kız bebeklerle neticelendiği belirtilmiş, çalışmaya katılan ailelerin kimliklerini açıklamak veya söyleşi yapmak istemediklerini sözlerine eklemişti.

Bu gelişmelerin ardından Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Şü Nanping, devlet televizyonu CCTV'ye yaptığı açıklamada, "Bu ay başında doğan ikiz kız bebeklerin genetiğinin değiştirilmesine yardımcı olduğu iddia edilen araştırma laboratuvarının faaliyetlerinin askıya alındı." demişti.

UZUN SÜRE EV HAPSİNDE TUTULDU

Jiankui’nin gözaltına alınma raporlarını henüz resmi olarak kabul etmeyen Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin personeli ve Jiankui'nin iş ortağı Liu Chaoyu, Jiankui'nin ev hapsinde olduğunu doğruladı.

İsmi verilmeyen bir yetkili, "Jiankui'nin evine ve laboratuvarına gitmesi yasak. Bulunduğu evden telefon görüşmesi yapabilir, e-posta gönderebilir ancak evden çıkamaz." açıklamasında bulundu.

Uzun zamandır ev hapsinde bulunan bilim adamı hakkında mahkemenin verdiği son karar, 3 yıl hapis ve 3 milyon yuan (430 bin ABD Doları) para cezası oldu. Mahkeme ayrıca Jiankui ile birlikte çalışan 2 bilim insanına da 18 ay hapis ve 500 bin yuan para cezasına çarptırdı.

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