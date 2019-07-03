03 Temmuz 2019 19:16 | Çarşamba
Bakanlıktan açıklama geldi! Whatsapp, Facebook ve Instagram'a erişim sorunu...
Sosyal paylaşım sitesi Facebook ve Instagram çöktü mü? Sosyal paylaşım sitesi Facebook ve Instagram ile anlık mesajlaşma programı Whatsapp'a erişimin kullanıcılar tarafından yapılamadığı kaydedildi. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan açıklama yaptı.
Dünya genelinde sosyal medya platformları Instagram, Whatsapp ve Facebook'taki erişim sorununa yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, "Instagram, Whatsapp ve Facebook servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşanmaktadır. Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." açıklamasında bulundu.
DHA
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