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21 Şubat 2020 Cuma 12:46:15 | Son Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 12:55:48

Bakan Varank: Türkiye, tüm gücüyle yapay zekâ yarışında olacak

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Çalıştayı'nda önemli açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yapay zeka teknolojisi yarışında tüm gücüyle yer alacağını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Çalıştayı'nda konuştu.

YERLİ VE MİLLİ ŞİFRELEME HEDEFİ

Önümüzdeki 10 yılda yapay zekânın, küresel ekonomiye 16 trilyon dolara yakın katkı sağlamasının beklendiğini vurgulayan Bakan Varank, "Yani tek başına bu alan, küresel çıktıda yüzde 19’luk bir artış oluşturacak. Dolayısıyla ülkeler arasında bu pazardan pay kapmak adına kıyasıya bir yarış var. Türkiye tüm gücüyle yapay zekâ teknolojilerinde ve bu yarışta olacak" dedi.

Dijital çağın yeni tehditlerinin de veriyi hedef aldığını söyleyen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla veriden değer üretmek için veri gizliliğini sağlamanız artık yeterli olmuyor, veri bütünlüğünü de korumanız gerekiyor. İşte bu bilinçle ülkemizin verisini korumak adına yerli ve milli şifreleme teknolojileri de geliştiriyoruz"

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