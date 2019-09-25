  • Bist 100
    102618
  • Dolar
    5,6714
  • Euro
    6,2090
  • Altın
    279,2640
İstanbul
17 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Böyle hinlik görülmedi! Sözcü, turistleri Türkiye'den kaçıyor gibi gösterdi Böyle hinlik görülmedi! Sözcü, turistleri Türkiye'den kaçıyor gibi gösterdi
2 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 33 başbakan gördü! Uzun yaşamının sırrını verdi 2 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 33 başbakan gördü! Uzun yaşamının sırrını verdi
Mansız’ın başkanlık hedefi Mansız’ın başkanlık hedefi
Karın ağrısı şikayetinin nedeni balık kılçığı çıktı Karın ağrısı şikayetinin nedeni balık kılçığı çıktı
Çebi-Adalı çekişecek Çebi-Adalı çekişecek
"MHP Şırnak İl Başkanlığı silahlı teröristlerce kurşunlanmıştır" "MHP Şırnak İl Başkanlığı silahlı teröristlerce kurşunlanmıştır"
'Cevap vermeye değmez' 'Cevap vermeye değmez'
Rami yedeğe çekiliyor Rami yedeğe çekiliyor
Kruse’ye 8 yıllık motivasyon Kruse’ye 8 yıllık motivasyon
Cinayeti işlemek için özellikle doğum gününü seçmiş Cinayeti işlemek için özellikle doğum gününü seçmiş
'Yapay zeka insanı robotlaştıran iş yükünden kurtarıyor' 'Yapay zeka insanı robotlaştıran iş yükünden kurtarıyor'
Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Bakan Cubeyr: Aramco saldırısında İran silahları kullanıldı Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Bakan Cubeyr: Aramco saldırısında İran silahları kullanıldı
Bakan Varank MKEK Çankırı Silah Fabrikası'nı ziyaret etti Bakan Varank MKEK Çankırı Silah Fabrikası'nı ziyaret etti
Johnson'dan muhalefete 'güvensizlik oylaması' çağrısı Johnson'dan muhalefete 'güvensizlik oylaması' çağrısı
CHP, kendi Tunceli İl Başkanlığına kayyum atadı CHP, kendi Tunceli İl Başkanlığına kayyum atadı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Afganistan'ın kuzeyi terörün merkezine dönüşebilir Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Afganistan'ın kuzeyi terörün merkezine dönüşebilir
New York Long Island'da Türk ailenin evi kundaklandı New York Long Island'da Türk ailenin evi kundaklandı
Bakan Murat Kurum: Paris Anlaşması'na imza atmış birçok ülkeden fazla yatırım yapıyoruz Bakan Murat Kurum: Paris Anlaşması'na imza atmış birçok ülkeden fazla yatırım yapıyoruz
IMF'nin yeni başkanı belirlendi IMF'nin yeni başkanı belirlendi
Hadramevt Valisinin gizlice BAE'yi ziyaret ettiği iddiası Hadramevt Valisinin gizlice BAE'yi ziyaret ettiği iddiası
Mescid-i Aksa'da işgalci zulmü Mescid-i Aksa'da işgalci zulmü
Minik prensten ilk poz Minik prensten ilk poz
Fernandao: Bebeğimizi kaybedince depresyona girdim Fernandao: Bebeğimizi kaybedince depresyona girdim
Korku filmi gibi olay Korku filmi gibi olay

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Eylül 2019 Çarşamba 22:20:02 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 22:20:55

Bakan Varank MKEK Çankırı Silah Fabrikası'nı ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MKEK'in Çankırı'daki silah fabrikasında incelemelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Çankırı Silah Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Varank, Çerkeş ve Şabanözü ilçelerinde organize sanayi bölgelerinde çeşitli alanlarda üretim yapan fabrikaları gezdi. Bakan Varank, fabrikalarda çalışan kadınlarla sohbet etti, fabrikaların üretim kapasitesi konusunda yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Orta ve Eldivan ilçe belediyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Varank, MKEK Çankırı Silah Fabrikası'nı gezdi.

MKEK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akdere ile MKEK Çankırı Silah Fabrikası Müdürü Selim İyiiş, fabrikada 35 ve 20 milimetre uçaksavar topu, 25 milimetre otomatik top, 35 milimetre silah sistemi, T-155 Çekili Panter Obüsü, T-155 K/M Fırtına Obüsü 7 ana komplesi, 107 milimetre çok namlulu roketatar sistemi, 12,7 milimetre uçaksavar makineli tüfek, 40 milimetre bomba atar ile 40 milimetre tamburalı bomba atar üretimleri konusunda Bakan Varank'a bilgi verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ankara kara yolu üzerinde bulunan Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki lastik ve akü fabrikalarını da ziyaret etti.

Ziyaretlerinde Bakan Varank'a Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri eşlik etti.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ