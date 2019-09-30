30 Eylül 2019 Pazartesi 00:18:58 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 00:23:30
Bakan Varank duyurdu! Milli lazer silahı ARMOL artık TSK'nın yeni üyesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milli lazer silahı ARMOL'un kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiğini duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “TÜBİTAK BİLGEM’in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı ARMOL, kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hak kazandı” dedi.
(İHA)
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