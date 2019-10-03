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03 Ekim 2019 Perşembe 18:07:23 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 18:10:11

BAE'nin ilk astronotu Hazza Al Mansouri Dünya'ya geri döndü

Uluslararası Uzay İstasyonundaki görevlerini bitiren 1 astronot, 1 kozmonot ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ilk astronotu Hazza Al Mansouri Dünya'ya geri döndü.

TM Dijital Haber Merkezi

Rusya'nın Uçuş Kontrol Merkezi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) üç mürettebatını taşıyan Soyuz MS-12 iniş kapsülünün, bugün Zhezkazgan kasabasının 147 kilometre güneydoğusunda Kazak bozkırına iniş yaptığı bildirdi.

Uçuş Kontrol Merkezi, "Roscosmos kozmonotu Alexey Ovchinin, NASA astronotu Nick Hague ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Hazza Al Mansouri'nin Soyuz MS-12 iniş kapsülü başarılı bir iniş yaptı." açıklaması yapıldı.

BAE'Lİ ASTRONOT UZAYDA BİR HAFTA GEÇİRDİ

Al Mansouri,  Soyuz MS-15 insanlı uzay aracı ile 25 Eylül, 16:57’de Kazakistan’daki Baykonur uzay merkezinden Soyuz-FG roketi ile uzaya fırlatılmıştı. Uzaya bir hafta geçiren Mansouri Rusya ve ABD yapımı ekipmanlar kullanarak bir dizi deney gerçekleştirdi.

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos İnsan Kaynakları Programları İcra Direktörü Sergei Krikalyov konu hakkında verdiği demeçte, "BAE'nin yeni denemeler için kendi özel ekipmanlarını üretmesi için çok geç, devam eden deneylere katılabilirler. BAE'li astronot hem Rus hem de ABD ekipmanlarını kullanacaklar.” açıklamasında bulunmuştu.

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