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23 Eylül 2019 Pazartesi 16:08:55 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 16:10:10

BAE'nin ilk astronotu 25 Eylül'de uzaya gidecek

Rusya'da eğitim gören Birleşik Arap Emirlikleri astronotu Hazza Al Mansouri'nin 25 Eylül'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gideceği bildirildi.

Gökhan Ertaş - TM Dijital Haber Merkezi

Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) bugün yapılan açıklamada, 25 Eylül'de, içlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ilk astronotunun da bulunduğu üç mürettebatı Uluşlararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderecek Soyuz MS-15 insanlı uzay aracı Kazakistan'daki Baykonur uzay merkezinin fırlatma rampasına yerleştirdiği bildirildi.

Roscosmos, "İnsanlı uzay aracı Soyuz MS-15'i taşıyacak Soyuz-FG roketi, montaj ve test tesisinden taşınarak fırlatma rampasına yerleştirildi." denildi.

25 Eylül'de Türkiye saati ile 16: 57'de fırlatılacak olan Soyuz-FG roketinin 70'inci ve son lansmanı olacak. Gelecekte, tüm insanlı Soyuz uzay araçları, Soyuz-2.1a taşıyıcı roketleri tarafından yörüngeye fırlatılacak.

Soyuz MS-15 uzay aracı Rus kozmonotu ve görev komutanı Oleg Skripochka, NASA astronotu Jessica Meir ve BAE'nin ilk astronotu Hazza Al Mansouri'yi ISS'e taşıyacak. 3 mürettebat yaklaşık 6 saatlik bir yolculuğun ardından 22:45'te (TSİ) ISS'e ulaşacak.

Skripochka ve Meir, ISS'de 187 gün geçirecekler. Hazza Al Mansouri ise, 3 Ekim 2019'da Rus kozmonot Alexei Ovchinin ve ABD astronotu Nick Hague ile birlikte Dünya'ya geri dönecek.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU NEDİR?

Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ, İngilizce: International Space Station (ISS)), alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssü, başka bir tabirle üzerinde yaşanabilen yapay bir uydudur. Bir araya getirilen modüllerin birleştirilmesiyle inşa edilmiş olan istasyonun ilk kısmı 1998 yılında fırlatılmıştır. İstasyonun yapısı temel olarak basınçlı modüller, destekleyici dış iskelet ve güneş panellerinden meydana gelmektedir. Dünya yörüngesinde bulunan en büyük yapay uydudur. Uygun saatlerde yeryüzünden bakıldığında çıplak gözle görülebilmektedir.

UUİ, deneyler için uzay ortamı ve düşük yerçekimi ortamı sağlayan bir laboratuvar merkezidir. Mürettebatın biyoloji, fizyoloji, fizik, kimya, astronomi, meteoroloji ve daha birçok dalda deneyler yapmasına olanak verir. İstasyon ayrıca Ay ve Mars görevlerinde kullanılması planlanan ekipman ve sistemlerin, kullanım öncesi uzayda test edilmeleri için çok uygun bir ortam sağlar.

Uluslararası Uzay İstasyonu programı, beş katılımcı uzay kuruluşu tarafından oluşturulmuş ortak bir projedir, bu kuruluşlar ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'dır. İstasyonun mülkiyet ve kullanım hakları hükümetler arası antlaşmalar ve sözleşmelerle belirlenmiştir. İstasyon, Rus Yörünge Bölümü ve Amerika Birleşik Devletleri Yörünge Bölümü olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. İstasyonun yörünge yüksekliği 330 km. ilâ 435 km. arasında değişmektedir. İstasyon zamanla azalan irtifasını artırmak için Zvezda modülünün motorlarını veya ziyaretçi uzay araçlarını kullanır. Bir günde Dünya çevresinde 15,5 tur atar.

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