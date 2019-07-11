BAE böyle rezil oldu! Askeri keşif uydusu, fırlatma esnasında okyanusa çakıldı

  • Bist 100
    99451.8
  • Dolar
    5,6666
  • Euro
    6,3981
  • Altın
    257,5950
İstanbul
20 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hande Erçel'den 'sosyal medya' açıklaması: Samimi bulmadığım şeyleri paylaşmıyorum Hande Erçel'den 'sosyal medya' açıklaması: Samimi bulmadığım şeyleri paylaşmıyorum
Ağrı'nın saklı cenneti "Miraşe Yaylası" göz kamaştırıyor Ağrı'nın saklı cenneti "Miraşe Yaylası" göz kamaştırıyor
Ticaret savaşlarında Fransa-ABD gerginliği: Trump talimatı verdi Ticaret savaşlarında Fransa-ABD gerginliği: Trump talimatı verdi
Merkez Bankası rezervleri geçen hafta 851 milyon dolar arttı Merkez Bankası rezervleri geçen hafta 851 milyon dolar arttı
Almanya Başbakanı Merkel'in titreme nöbetine 'sandalyeli' özel önlem Almanya Başbakanı Merkel'in titreme nöbetine 'sandalyeli' özel önlem
Fransa'da internet devlerine vergi yasa tasarısı onaylandı Fransa'da internet devlerine vergi yasa tasarısı onaylandı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Trezeguet, Aston Villa yolunda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Trezeguet, Aston Villa yolunda
Gökçe Bahadır boş oturmaktan sıkıldı: Oyunculuğu çok özledim Gökçe Bahadır boş oturmaktan sıkıldı: Oyunculuğu çok özledim
Cari açık 16 yılın en düşük seviyesine geriledi Cari açık 16 yılın en düşük seviyesine geriledi
Son dakika...İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'dan 'Kaşıkçı' açıklaması Son dakika...İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'dan 'Kaşıkçı' açıklaması
Oyuncu Hande Erçel: Hayallerimden asla vazgeçmem Oyuncu Hande Erçel: Hayallerimden asla vazgeçmem
15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz mi? Metrobüs, otobüs ve tramvay bedava mı? 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz mi? Metrobüs, otobüs ve tramvay bedava mı?
İBB Meclisi'nden 15 Temmuz kararı İBB Meclisi'nden 15 Temmuz kararı
MS hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? MS hastalığının tedavisi nasıldır ? MS hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? MS hastalığının tedavisi nasıldır ?
Kocaeli'de NATO boru hattından 2 ton yakıt çalan 5 kişi yakalandı Kocaeli'de NATO boru hattından 2 ton yakıt çalan 5 kişi yakalandı
Rejimin İdlib'e saldırılarında kayıpları artıyor Rejimin İdlib'e saldırılarında kayıpları artıyor
Muhammed Şengezer Galatasaray yolunda Muhammed Şengezer Galatasaray yolunda
Haçlılara direnen kale: Aclun Kalesi Haçlılara direnen kale: Aclun Kalesi
WinWin çekiliş sonuçları açıklandı! WinWin kazananlar listesi WinWin çekiliş sonuçları açıklandı! WinWin kazananlar listesi
Kayserispor, Abdennour ile imzaya çok yakın Kayserispor, Abdennour ile imzaya çok yakın
İstanbul Müzik Festivali 18 binden fazla müzikseveri ağırladı İstanbul Müzik Festivali 18 binden fazla müzikseveri ağırladı
Sesli Betimleme ile açık havada engelsiz sinema keyfi Sesli Betimleme ile açık havada engelsiz sinema keyfi
Bisikletçiler, Ömer Halisdemir 3. Ulusal Bisiklet Turu kapsamında Afyonkarahisar'a hareket etti Bisikletçiler, Ömer Halisdemir 3. Ulusal Bisiklet Turu kapsamında Afyonkarahisar'a hareket etti
Netanyahu Sisi'yi övdü: Zekasından da muhteşem bir intiba edindim Netanyahu Sisi'yi övdü: Zekasından da muhteşem bir intiba edindim

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:14:17 | Son Güncelleme: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:16:49

BAE böyle rezil oldu! Askeri keşif uydusu, fırlatma esnasında okyanusa çakıldı

Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti yürütmesi planlanan uydu, bu sabah fırlatıldıktan kısa bir süre sonra rokette çıkan arıza nedeniyle başarısız olarak okyanusa çakıldı.

TM Dijital Haber Merkezi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Silahlı Kuvvetleri için Airbus Savunma ve Uzay'ın geliştirdiği yüksek çözünürlüklü optik keşif uydusu Falcon Eye, fırlatmadan iki dakika sonra Vega roketinde yaşanan bir arıza nedeniyle başarısız oldu ve Atlantik Okyanusu'na düştü.

Uydu bu sabah erken saatlerde, Güney Amerika'nın kuzeydoğusuna bulunan Fransız Guyanası'ndaki uzay merkezinden Arianespace'in Vega roketi ile fırlatıldı. Roket, fırlatmadan iki dakika sonra nominal yörüngesinden saptı. Yapılan açıklamada, roketin başarısız olup taşıdığı uydu ile beraber Atlantik Okyanusu'na düştüğü belirtildi.

Uzay gemisi yaklaşık bin 197 kilogram ağırlığındaydı ve 611 kilometredeki bir yörüngede görev yapacaktı.

Başarısız olan uzay aracı, BAE için Airbus Savunma ve Uzay'ın ana yüklenicisi ile Thales Alenia Uzay'ın ortak asal olarak geliştirdiği bir dünya gözlem uydusu idi.

FalconEye1, BAE'nin FalconEye uydu sistemi için iki uzay aracının ilki olacaktı.

Airbus Savunma ve Uzay ile Thales Alenia uzay ekibi tarafından üretilen FalconEye2 uzay aracının, 2019 sonundan önce ayrı bir Vega görevinde yörüngesinde olması planlanıyor.

Uydular, Fransız Pléiades-HR dünya gözlem uydusunun yükseltilmiş versiyonlarına dayanmaktadır. HiRI (Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleyici) görüntüleme sistemi ile uzaydan, 70 santimetre yakınlıkta fotoğraflar çekebilecekti.

Cari açık 16 yılın en düşük seviyesine geriledi
NATO boru hattından 2 ton yakıt çalan 5 kişi yakalandı
İBB Meclisi'nden 15 Temmuz kararı
Netanyahu'dan Sisi'ye övgü
6 çocuğuna dilencilik yaptıran kadından çıkan para şok etti
'KADEM'in adını Soros'la zikretmek iftiradır'
Metin Hara, 'Adriana Lima' sessizliğini bozdu... İşte ilk açıklama!
Başkan Erdoğan'dan 'Srebrenitsa soykırımı' mesajı
Bara gidip Çav Bella'dan rahatsız oldular
Fernando Reges Türkiye'den ayrıldı
İşte ihanet gecesinden yeni görüntüler... Halk darbecilerin tankını böyle durdurdu
Yargı, FETÖ sahtekarlıklarını deşifre etti
Paris'te Muhammed Bin Selman'ın kız kardeşine hapis talebi
Suriyeli çocuk kanalizasyona düşerek öldü
Terör örgütünde üst düzey korku! Başarılı operasyonlar çözülmeyi hızlandırdı
Başörtüsü düşmanlığı Bebek Otel'de hortladı
Mehmetçik hazır kıta! Akdeniz'de gövde gösterisi
Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a yeni sistem!
Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
Fenerbahçe'den Khedira'ya sürpriz teklif!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ