Ay’a inerken kaybolmuştu! NASA Vikram için devrede

BÖLGEYİ ARAŞTIRACAK

Uzun süredir Ay’a yeni bir uzay aracı göndermek için çalışmalarını sürdüren Hindistan, 22 Temmuz’da projesini hayata geçirmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Ay’ın yüzeyine sadece 2 kilometre kala Vikram isimli uzay aracıyla irtibat kesilmişti. Yapılan tüm çalışmalara rağmen uzay aracından hala bir haber alınamadı. Bunun üzerine NASA, Vikram’ı bulmak için Hindistan’a yardım edeceğini açıkladı. Yetkililer, aracın iniş bölgesini araştırarak fotoğraflar çekecek ve elde edilen bulgular, kamuoyuyla paylaşılacak.