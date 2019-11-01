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01 Kasım 2019 Cuma 10:38:39 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 10:51:46

Astronotların nasıl uyuduklarını gösteren ürpertici video

Daha önce astronotların uyku ihtiyacını nasıl giderdiklerini düşündünüz mü? Düşündüyseniz bile cevabın bu kadar korkunç olabileceğini hayal etmemişsinizdir. Talk WiD Tech tarafından paylaşılan bir video, beş astronotun bir uzay mekiğinde nasıl uyuduklarını gösteriyor.

Videoda uzay mekiğinin içerisinde yolculuk yapmakta olan beş astronotun farklı pozisyonlarda uyuduklarını görüyoruz. Ancak astronotların hiçbiri normal bir pozisyonda uyumuyor. İlk iki astronot sanki ayakta uyur gibi dik pozisyonda uyuyorlar. Hatta videonun başında görünen ilk astronot beyaz bir torbanın içinde önü fermuarla kapatılmış şekilde uyuyor.

Videonun ilerleyen kısımlarında görünen diğer iki astronot ise sanki havada uçuyorlarmış gibi yatar pozisyonda uyuyorlar. Her iki astronot da kolları havada olacak şekilde uyuduklarından görüntü biraz da olsa insanı korkutuyor. İki astronotun altında ise başka bir astronot uyuyor.

webtekno.com’dan Ümit Kılınç’ın haberine göre; uzayda herhangi bir ‘aşağı’ ve ‘yukarı’ kavramı bulunmadığından astronotlar herhangi bir pozisyonda uyuyabiliyorlar. Ancak yine de astronotlar, etrafta uçmayı ve bir yerlere çarpmalarını engellemek için kendilerini sabit bir yere bağlıyorlar. Her bir astronotun programında günde sekiz saatlik uyku yer alıyor. Ayrıca uzayda uyuyan astronotlar da yerde uyumaktan farksız şekilde rüya ve kabuslar görüyorlar.

Elbette astronotlar tuvalet gibi diğer ihtiyaçlarını da gidermek için özel alanlara sahipler. Uluslararası Uzay İstasyonu günümüzde altı astronot için iki ayrı tuvalete sahip. İstasyonda bulunan astronotların da istasyonla birlikte Dünya’dan 402 kilometre yükseklikte 27.000 km/sa hızla hareket ettiklerini düşünün ve kendinizi onların yerine koyup burada temel ihtiyaçlarınızı giderdiğinizi hayal edin. Epey etkileyici değil mi?

(webtekno.com)

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