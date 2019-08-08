Astronotların hafızası tehlikede!

BEYNE HASAR VERİYOR

ABD’li araştırmacılar, astronot ve diğer yolcuların Mars’a seyahatlerinde yaşayabileceği rahatsızlıkları açıkladı. Kızıl Gezegen’e yolculuk sırasında, derin uzayda maruz kalınan düşük seviyeli, fakat düzenli radyasyonun etkileri fareler üzerinde incelendi. Deneklerin beynindeki hafızayı ve öğrenmeyi sağlayan bölümlerde hasar tespit edildi. Ayrıca, düzenli maruz kalınan radyasyonun beyinde duygusal hafıza ve tepkilerin oluşmasında en önemli role sahip amigdala bölgesinde de bozulmalara neden olduğu ortaya çıktı.