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28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:57:36 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:58:47

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Görgün: Altay tankının önemli görev yükünü ASELSAN sağlayacak

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Görgün, "Altay tankının önemli görev yükü ASELSAN tarafından sağlanıyor olacak" dedi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, "Altay tankının önemli görev yükü ASELSAN tarafından sağlanıyor olacak. Haberleşme sistemlerinden çeşitli disiplinlerdeki sensörlere kadar, atış kontrol cihazları ve stabilize silah sistemi olan kule sistemlerinin sağlanması bu unsular arasında yer alacak." dedi.

Görgün, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ASELSAN'ın kuruluş sürecinden bahsederek, o günden bu yana yürütülen faaliyetleri ve elde edilen başarıları anlattı.

Savunma sanayisindeki gelişmeleri herkesin takip ettiğini belirten Görgün, bu alandaki çalışmalardan herkesin gurur duyduğunu söyledi.

Görgün, faaliyet alanlarından bahsederek, "Avrupa'nın otobanlarında ASELSAN'ın ücret toplama sistemleri kullanılmaya başlandı. Savunma sanayisinde çalışılan konular ve elde edilen başarılar malzeme ve üretim teknolojileri geliştirilerek sivil alanlara uygulanmaya başlamıştır." diye konuştu.

"ASELSAN olarak önemli ihracat yapmaya başladık"

ASELSAN'ın doğru karar vererek savunma sanayisinde elde ettiği bilgi birikimini ve tecrübeyi sivil alanlara da çok hızlı uygulayarak ülkenin bu alandaki açığını kapatmak için faaliyet yürüttüğünü ve başarılı çalışmaları bulunduğunu aktaran Görgün, şöyle devam etti:

"Çok önemli projelerde yer alıyoruz. Haberleşme ve taktik sistemler konusunda hava, kara ve deniz sistemleri için telsizler üretiyoruz. Bunların birbirleriyle oluşturdukları network ve kontrol sistemlerini geliştiriyoruz. Sadece ülkemizin ihtiyacı değil, dost ve müttefik ülkelerin de birçok ihtiyacını bu alanda karşılar durumdayız. ASELSAN olarak önemli miktarda da ihracat yapmaya başladık. İhracat yapmaya başladığımız, teknoloji transferini başka ülkelere yaptığımız konuların başında haberleşme ve telsiz konuları geliyor. Bu konuda birçok ülkede ASELSAN'ın teknolojisini transfer ettiği ya da ortak üretimini yaptığı fabrikaları mevcut. Yurt dışında da fabrikamız var. Dünyada teknoloji olarak en iyilerden birisiyiz. Bu alanda ciddi rekabet var. Son zamanlarda teknik olarak birçok defa birinci sırada gelerek ihaleleri kazanır hale geldik."

Görgün, yerli olarak özellikle hava savunma sistemleri ve akıllı mühimmatlar konusunda ürünleri bulunduğuna işaret ederek, bunların ihraç edilebilir seviyede olduğunu söyledi.

Çeşitli platformlar, zırhlı araçlar ve gemiler için ürettikleri, zor sahalarda hareket halinde hedefi vurabilecek stabilize silah sistemlerinin geliştirilmesinin ciddi bir mühendislik işi olduğunu vurgulayan Görgün, bunu başarabilen birkaç firmadan biri olduklarını dile getirdi.

Yurt dışına en fazla satış yaptıkları ürünlerden birisinin uzaktan kumandalı silah sistemleri olduğunu aktaran Görgün, tanklardan zırhlı araçlara ya da gemilere varana kadar çözümlerinin mevcut olduğunu bildirdi.

"Ar-Ge bütçesi 474 milyon dolar"

Görgün, Altay tankının birçok kısmının ASELSAN'ın sorumluluğu içinde olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Altay tankının önemli görev yükü ASELSAN tarafından sağlanıyor olacak. Haberleşme sistemlerinden çeşitli disiplinlerdeki sensörlere kadar, atış kontrol cihazları ve stabilize silah sistemi olan kule sistemlerinin sağlanması bu unsurlar arasında yer alacak. Bu unsurları üretebiliyor olmakla birlikte bunların birbiriyle koordineli çalışmasının da önemi var. Taktik sahada bunları çalıştırabilmek önemli. Bunların yazılımları da şirketimizin mühendislerince geliştiriliyor."

ASELSAN'ın ortak faaliyet yürüttüğü şirket, teknopark ve üniversitelerden bahseden Görgün, şirketin bu alanda Türkiye'nin önemli kurumlarından olduğunu ifade etti.

Görgün, 1 milyar 430 milyon dolar olan 2017 yılı cirosunun 2018 yılında 1 milyar 872 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, 64 ülkeye ihracat yaptıklarını bildirdi.

Gelirlerinin yaklaşık yüzde 10'unun ihracattan kaynaklandığını belirten Görgün, geçen yıl 474 milyon dolar olan Ar-Ge bütçelerinin yaklaşık 400 milyon dolarının dış kaynaklı olduğunu sözlerine ekledi.

(AA)

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