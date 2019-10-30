Appstore'da yerli ve milli rüzgarı esecek

ABD’li teknoloji devi Apple, Türkiye için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel yeni bir adım attı. Apple, Türkiye’deki geliştiricilerin imzasını taşıyan uygulamaları öne çıkartmak için, uygulama mağazası App Store’a Türkiye bayrağıyla “Yeni ve Yerli” adlı özel bir bölüm açtı.

Apple açıklama yaptı

Apple'ın sayfasında paylaşılan “Yeni ve Yerli” başlığıyla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Türkiye’deki uygulama geliştirme sahnesi her daim gelişiyor ve büyüyor. Bu harekete yön veren yetenekleri, yaratıcılığı ve girişimci ruhu kutlamaksa, bize gurur veriyor!

Dünyaya ilham veriyor

Her ay düzenli olarak yayınlayacağımız bu yazı dizisinde iyi yerli oyun ve uygulamaların yanı sıra dikkatimizi çeken güncellemeleri öne çıkartacak, sadece bize değil dünyaya ilham veren başarı hikayelerini seninle paylaşacağız. Hazırsan , başlayalım.”