Apple'dan son dakika Çin kararı! Mağazalar 9 Şubat'a kadar kapatıldı

Apple, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle bu ülkedeki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. Apple'dan yapılan açıklamada şu ana kadar 200'ü aşkın kişinin ölümüne neden olan ve 20'nin üzerinde ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsü nedeniyle Çin anakarada bulunan tüm mağazalarını 9 Şubat tarihine kadar kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

TİCARET BAKANI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Bakanı Wilbur Ross, önceki gün bir televizyon programında yaptığı konuşmada koronavirisü nedeniyle bu ülkedeki ABD'li firmaların ülkeye geri döneceğini ve istihdamı artıracağını söylemişti.

İŞLETMELERİN VE FABRİKALARIN KAPANMASINA...

Wilbur Ross, Çin'deki salgının bu ülkedeki işletmelerin ve fabrikaların kapanmasına, bunun da ABD ile birlikte Meksika ve Kuzey Amerika'da istihdamın artmasına katkıda bulunabileceği görüşünü dile getirdi. Amerikalı bakanın, bu açıklamalarına sosyal medyadan tepki geldi.