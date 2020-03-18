Apple 4 yeni iPad Pro modelini yanlışlıkla sızdırdı

Apple'ın yeni iPad modelleri üzerinde çalıştığı uzun süredir bilinse de bu konu hakkında şirketten herhangi bir resmi açıklama gelmemişti.

Ancak dikkatli kullanıcıların gözünden kaçmayan bir hata, Apple'ın 4 yeni iPad modeli üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Apple, Çin'deki web sitesinde yer alan iPadOS 13 kılavuzunda, yanlışlıkla 4 yeni iPad Pro modelini listedi. Şirket, çok geçmeden yaptığı hatanın farkına varıp içeriği kaldırsa da aşağıdaki ekran ekran görüntüsü sosyal medyada yayıldı

4 FARKLI iPAD MODELİ



Listeye baktığımızda, A2228, A2229, A2231 ve A2233 model numaralarına sahip iki 11 inç ve iki 12,9 inç iPad Pro modeli olduğunu görüyoruz.

Apple, A2228 ve A2229 modellerini geçtiğimiz günlerde Avrasya Ekonomi Komisyonu (EEC) veri tabanına eklemişti. Şirket, genellikle EEC'ye eklediği modelleri kısa bir süre sonra resmi olarak tanıtıyor. Bu da yeni iPad Pro modellerinin yolda olduğunu gösteriyor.

Ayrıca Apple'ın yeni bir klavye aksesuarı üzerinde çalıştığı ve yeni iPad'lerin dizüstü bilgisayara dönüştürülebileceği konuşuluyor.

Apple'ın yeni iPad Pro modellerini ne zaman piyasaya süreceği bilinmiyor. Her ne kadar bazı iddialar tanıtımın bu yılın ilk yarısında gerçekleşeceğini söylese de koronavirüs salgını nedeniyle Apple erteleme kararı vermiş olabilir.