Apple, 2020'de beş yeni iPhone modeli çıkaracak' iddiası

Analist Ming-Chi Kuo’nun son öngörülerine göre Apple, 2020 senesi içerisinde beş iPhone modeli piyasaya sürmeyi planlıyor. Kuo, 4,7 inç LCD ekrana sahip olacak olan iPhone SE 2’nin 2020 yılının ilk yarısında çıkacağını, SE 2’yi ise 2020’nin ikinci yarısında çıkacak olan telefonların takip edeceğini söyledi.

Webtekno'dan Hasan Avcıoğlu'nun haberine göre, Kuo, üst segment olarak bahsettiği bu dört akıllı telefonun Qualcomm x55 modemiyle birlikte 5G desteğine sahip olmasını beklendiğini söyledi. Analist, sadece 6G altı veya 6G Plus mmWave altı tipi 5G’lerin ülkeden ülkeye değişiklik göstereceğini ifade etti.

'5G servis desteği olmayan ülkelerde 6G altı fonksiyonunu kapatılacak'



Kuo, mmWave’ve sahip iPhone modellerinin ABD, Kanada, Japonya, Kore ve Birleşik Krallık olmak üzere beş pazarda çıkış yapmasını beklediğini dile getirdi. Ayrıca Apple’ın 5G servis desteği olmayan ülkelerde 6G altı fonksiyonunu kapatacağı ya da maliyetleri düşürmek için 5G etki oranını basitleştireceğini de sözlerine ekledi.

iPhone SE 2 adı verilen modelin çerçeveli 4,7 inçlik ekranı, Touch ID home butonuyla iPhone 8’e benzemesi bekleniyor. Ancak iPhone 8’den farklı olarak daha hızlı bir A13 yongaya ve 3 GB RAM’e sahip olacağı düşünülüyor. Kuo’ya göre tıpkı orijinal SE’de ve iPhone 8’de olduğu gibi cihazın arka tarafında tek bir kamera bulunacak. Üst model iPhone’ların ise yeni metal çerçevesi ve düz kenarlarıyla iPhone 4’e benzemesi bekleniyor.



Kuo’nun tahminlerine göre 2020 senesi içerisinde çıkacak olan iPhone modelleri şöyle:

4,7 inçlik iPhone SE 2: LCD ekran, tek arka kamera, 5G desteği yok

5,4 inçlik iPhone 12: OLED ekran, çift arka kamera, 5G desteği var

6,1 inçlik iPhone 12: OLED ekran, çift arka kamera, 5G desteği var

6,1 inçlik iPhone 12 Pro: OLED ekran, üç arka kamera, 5G desteği var

6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max: OLED ekran, üç arka kamera, 5G desteği var

(sputnik)