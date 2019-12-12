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12 Aralık 2019 Perşembe 15:41:51 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 15:55:42

Amazon'un sahibi Bezos'un uzay aracı fırlatıldı

Amazon'un sahibi Jeff Bezos tarafından kurulan roket firması Blue Origin, çarşamba günü on ikinci uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Amazon'un sahibi Jeff Bezos tarafından kurulan roket firması Blue Origin, New Shepard isimli yeniden kullanılabilir roket ve ileride uzay turisti taşımak için kullanılacak kapsülün başarılı bir alt yörünge uçuşu gerçekleştirdi.

Bu, New Shepard fırlatma sisteminin 12. deneme uçuşu ve 2019 yılında yapılan üçüncü uçuş oldu. Fırlatma sırasında aracın çok sayıda bilimsel yükü de taşıdığı bildirildi.

"İNSANLARI 2020'DE UZAYA GÖNDERMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Blue Origin'den Ariane Cornell, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İnsanları 2020’nin başlarında uzaya göndermeyi hedefliyoruz, ama açık olalım, yalnızca hazır olduğumuzda. Şu anda New Shepard'ı baştan sona test etmeye odaklandık." diye konuşmuştu.

"HENÜZ BİR FİYATIMIZ YOK"

Şirketin uzay turizmi için henüz bilet satışına başlanmadığını belirtilirken, Cornell ise, “Henüz bir fiyatımız yok. Ne zaman bilet satacağımızı belirlemedik.” dedi. Ancak basında çıkan haberlere göre, Blue Origin biletlerinin her birinin yaklaşık 200-300 bin dolar civarında olacağı iddia ediliyor.

60 METRE UZUNLUĞUNDA

New Shepard uzay aracı, 60 metre uzunluğundaki Blue Origin roketinin tepesinde uçuyor. Roket, kapsülü yaklaşık 80 kilometre taşıyıp atmosfer sınırına götürdükten sonra uzay aracından ayrılıp dünyaya geri dönüyor.

Turistleri taşıyacak uzay aracı yaklaşık 100 kilometre yüksekliğe ulaşıp turistlerin gözetleme pencerelerinden uzayı ve dünyayı birkaç dakika görmelerini sağlayacak. Ardından araç inişe geçecek ve paraşütler yardımıyla dünyaya yumuşak bir iniş gerçekleştirecek. Uzay aracı altı yolcu kapasiteli olacak.

AMAZON'UN SAHİBİ ABD SAVUNMA BAKANLIĞINDAN 500 MİLYON DOLAR YARDIM ALDI

ABD Savunma Bakanlığı, uzay misyonlarında ve fırlatma operasyonlarında Amerikan şirketleri tarafından geliştirilen motorları ve roketleri kullanmak için bir ödül programı başlatmıştı. Bu kapsamda Amazon'un sahibi Jeff Bezos tarafından kurulan roket firması Blue Origin finansal destek kazanmıştı.

ABD hükûmetine ve ordusuna ait yükleri uzaya taşımak için şirketlerle anlaşan Hava Kuvvetleri; Blue Origin'e 500, Northrop Grumman'a 791, ULA'ya ise 967 milyon dolar ödeyecek.

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