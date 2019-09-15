"Akıncı dünyanın en iyisi olacak"

Tamamen yerli insansız hava araçlarının mimarı BAYKAR Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında Akıncı SİHA’sı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Akıncı’nın üstün özelliklerini bir bir sıralayan Selçuk Bayraktar, “Bir kere havadan havaya taarruz kabiliyeti olacak. TÜBİTAK buna özel mühimmatlar yapıyor. ASELSAN da önüne çok özel bir radar yapıyor ve savaş uçaklarını görebilecek. Bunun yanında savaş uçaklarını görüp uzaktan TÜBİTAK’ın da geliştirdiği füzelerle vurabilecek. Çok stratejik görevler icra edebilecek. Elektronik harp kabiliyetleri olacak. Hava savunma radarlarının yerlerini tespit edebilecek. Bunları insansız bir şekilde yapacak. Filo gibi de uçabilecekler. Bu uçak 5,5 ton, 1,5 tona kadar da yük taşıyabiliyor. Bunun bir farklı sınıfı biraz daha yüksek hızlarda uçan insansız savaş uçağı artık” ifadelerini kullandı.

Akıncı SİHA’nın tam gün motor testi geçtiğimiz günlerde başarıyla gerçekleştirilmişti.

ÇOK BÜYÜK BİR PROJE

ABD ve Rusya’nın insansız hava uçağına yönelik çalışmalar yaptığını açıklayan Bayraktar, “Akıncı teslim edildiğinde dünyanın en moderni olacak. Bu bir yarış sürekli daha iyisi çıkıyor. Ama bu bir yarış. Terörle mücadelede kullanılacak” ifadelerini kullandı. Akıncı’nın çok büyük bir proje olduğuna dikkat çeken Bayraktar, “İlk uçuşu çok yakın bir zamanda olacak. Resmi proje takviminin önündeyiz” diye konuştu. Tam gün motor testi yapılan Akıncı için Bayraktar, “Bizim için çocuğun, bebeğin büyümeye başlaması gibi bir şey. Şimdi yeni doğdu gibi düşünün” ifadelerini kullandı.

NASIL YAPARIM MERAKI

İnsanlara ufak yaşlardan itibaren teknoloji sevdirmek istediklerini belirten Bayraktar, TEKNOFEST’e yüzbinler milyonların gelmesi istediklerini söyledi. İnsanların sevdiğinin peşinden gideceğine vurgulayarak gençlere çağrıda bulunan Bayraktar, “Sadece oyun oynamak için değil. ‘Ben bunu nasıl yaparım’a merak salsın” dedi. TEKNOFEST fuarının ticari maksatla yapıldığını ve girişlerinin ücretsiz olduğunu belirten Bayraktar, “Sürprizlerimiz var. Milli muharip uçağımızın prototipi olacak. Akıncı orada olacak. Uçan araba Cezeri’yi görebilecek ziyaretçiler” dedi.

UÇAN ARABA MESAJI

Dünyada 50’nin üzerinden uçan araba prototipi bulunduğunu söyleyen Bayraktar, “Bunların yola çıkması en az 15 sene” dedi. Türkiye’nin de bu alanda olduğunu söyleyen Bayraktar, “Çinli bir firma çok ileride bu alanda. 10-15 sene sonra havada uçan arabaları göreceğiz” ifadelerini kullandı.

BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “Nuri Demirağ’ın ve Vecihi Hürkuş’un yaptıkları uçaklar envantere girebilseydi bugün Türkiye’nin yaptığı uzay araçlarını konuşuyor olacaktık” dedi.