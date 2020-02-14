  • Bist 100
    120541
  • Dolar
    6,0422
  • Euro
    6,5552
  • Altın
    306,6140
İstanbul
3 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yapımını üstlendiği inşaatın 4'üncü katından düşen müteahhit, öldü Yapımını üstlendiği inşaatın 4'üncü katından düşen müteahhit, öldü
ABD'den Huawei'e iki yeni suçlama ABD'den Huawei'e iki yeni suçlama
İstanbul Üniversitesi gazete arşivlerini dijitale taşıdı İstanbul Üniversitesi gazete arşivlerini dijitale taşıdı
TBMM Genel Kurulunda 'İmar Kanunu' gerginliği TBMM Genel Kurulunda 'İmar Kanunu' gerginliği
Libya hükümeti 'ateşkesi ihlal eden Hafter güçlerinden hesap sorulmasını' istedi Libya hükümeti 'ateşkesi ihlal eden Hafter güçlerinden hesap sorulmasını' istedi
ABD: Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el konuldu ABD: Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el konuldu
Boris Johnson kabinede kısmi değişikliğe gitti Boris Johnson kabinede kısmi değişikliğe gitti
Kerkük'te Amerikan askerlerinin de bulunduğu üsse füze saldırısı Kerkük'te Amerikan askerlerinin de bulunduğu üsse füze saldırısı
ABD Senatosu'ndan Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıya onay ABD Senatosu'ndan Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıya onay
Trump'a göre Taliban'la anlaşma çok yakın Trump'a göre Taliban'la anlaşma çok yakın
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü
Koronavirüs nedeniyle 5 ülkenin reddettiği gemi Kamboçya’ya demirledi Koronavirüs nedeniyle 5 ülkenin reddettiği gemi Kamboçya’ya demirledi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Pakistan' paylaşımı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Pakistan' paylaşımı
Muhtemel yeni mülteci krizine karşı kritik uyarı Muhtemel yeni mülteci krizine karşı kritik uyarı
Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Almanya'da Yunus Emre Camisine yönelik bomba ihbarı Almanya'da Yunus Emre Camisine yönelik bomba ihbarı
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Başkan Erdoğan'dan Dünya Radyo Günü paylaşımı Başkan Erdoğan'dan Dünya Radyo Günü paylaşımı
İBB, Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'inci kez ret kararı verdi İBB, Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'inci kez ret kararı verdi
14 Ocak Cuma okullar nerelerde tatil? İşte yarın okulların tatil olduğu il ve ilçeler 14 Ocak Cuma okullar nerelerde tatil? İşte yarın okulların tatil olduğu il ve ilçeler
Antalyaspor kupada Sivasspor'u eleyerek yarı finale yükseldi Antalyaspor kupada Sivasspor'u eleyerek yarı finale yükseldi
Denizli'de 1790 yıllık tarihi eser, 13 yıldır aranıyor Denizli'de 1790 yıllık tarihi eser, 13 yıldır aranıyor
Matematik şampiyonu Elanur bilim insanı olmak istiyor Matematik şampiyonu Elanur bilim insanı olmak istiyor
Emine Erdoğan'dan ev sahipliği için Samina Alvi'ye teşekkür Emine Erdoğan'dan ev sahipliği için Samina Alvi'ye teşekkür

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Şubat 2020 Cuma 00:30:58 | Son Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 00:31:36

ABD'den Huawei'e iki yeni suçlama

ABD Adalet Bakanlığı, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'i ticari sırları çalmak amacıyla şantaj yapmak ve komplo kurmakla suçladı.

ABD Adalet Bakanlığı, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'i ticari sırları çalmak amacıyla şantaj yapmak ve komplo kurmakla suçladı.

ABD Adalet Bakanlığı, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei ve iki ABD'li iştiraki hakkında ticari sırları çalmaya yönelik iki yeni suçlamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Huawei ve ABD'li iki iştiraki, ticari sırları çalmak amacıyla şantaj yapmak ve komplo kurmakla suçlandı.

Açıklamada, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarına rağmen şirket ve iştiraklerinin İran ve Kuzey Kore'de iş yaptığı ve teknoloji projelerine dahil olduğu iddia edildi.

Bu kapsamda şirket, 2009'da İran'da düzenlenen protestolar sırasında istihbarat amaçlı gözetim yapılması konusunda İran hükümetine yardım etmekle suçlandı.

Huawei krizi
Huawei Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada’nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı.

3 gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng'ın ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

Huawei, son olarak Ocak 2019'da ticari sırları çalmak ve bankaları dolandırmakla suçlanmıştı.

Şirkete açılan davanın yanı sıra şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun da 13 ayrı suçtan yargılandığı bildirilmişti.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER