  • Bist 100
    106846
  • Dolar
    5,7434
  • Euro
    6,3627
  • Altın
    271,4760
İstanbul
12 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD, Rusya'ya astronotlarını uzaya taşıdığı için 3,9 milyar dolar ödedi ABD, Rusya'ya astronotlarını uzaya taşıdığı için 3,9 milyar dolar ödedi
İslam karşıtı İngiliz, mahkum edildiği tazminatı ödeyebilmek için evini sattı İslam karşıtı İngiliz, mahkum edildiği tazminatı ödeyebilmek için evini sattı
Sakatsaray Sakatsaray
TBMM Başkanı Şentop'tan Milli Savunma Bakanı Akar'a ziyaret TBMM Başkanı Şentop'tan Milli Savunma Bakanı Akar'a ziyaret
'Türk Bayrağı için oynuyoruz’' 'Türk Bayrağı için oynuyoruz’'
Rekor kırdılar Rekor kırdılar
Ozan Tufan yuvadan uçuyor Ozan Tufan yuvadan uçuyor
'Ya diptesin ya zirvede’' 'Ya diptesin ya zirvede’'
Silivri'de çiftlik evinde çocuklara silahla atış yaptıran şüpheli yakalandı Silivri'de çiftlik evinde çocuklara silahla atış yaptıran şüpheli yakalandı
İzinde vahşet İzinde vahşet
"Yerinden edilenlerin yarısı evlerine döndü" "Yerinden edilenlerin yarısı evlerine döndü"
"Türkiye çirkin teklifi reddetti" "Türkiye çirkin teklifi reddetti"
ABD'den skandal Filistin kararı! 40 yıllık politika değişti ABD'den skandal Filistin kararı! 40 yıllık politika değişti
44 bin öğrenciye telafi eğitimi 44 bin öğrenciye telafi eğitimi
Siber tehdide yerli kalkan Siber tehdide yerli kalkan
Prostatı brokoliyle yenin Prostatı brokoliyle yenin
Ağrı dindiren bitkisel şurup Ağrı dindiren bitkisel şurup
Göçmenleri döve döve Türkiye'ye gönderdiler Göçmenleri döve döve Türkiye'ye gönderdiler
Skandal çağrı Skandal çağrı
7 ülkeye ihracat 2018'i solladı 7 ülkeye ihracat 2018'i solladı
TürkAkım hazır TürkAkım hazır
TÜM-İŞ Genel Başkanı Mahmut Şahin'den tuhaf savunma! 'Gayet normal' TÜM-İŞ Genel Başkanı Mahmut Şahin'den tuhaf savunma! 'Gayet normal'
Emekliye en az 136 lira zam Emekliye en az 136 lira zam
İndirimi duyan bankaya koştu  İndirimi duyan bankaya koştu 

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Kasım 2019 Salı 07:04:09 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 07:08:44

ABD, Rusya'ya astronotlarını uzaya taşıdığı için 3,9 milyar dolar ödedi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıması ve geri getirmesi için için Rusya'ya 3.9 milyar dolarlık ödeme yaptı.

TM Dijital Haber Merkezi Gökhan Ertaş

NASA'nın resmi internet sitesinde Perşembe günü yayımlanan raporda, NASA, Temmuz 2011'den bu yana astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıması ve geri getirmesi için için Rusya'ya 3.9 milyar dolarlık ödeme yaptığı açıklandı.

Raporda yer alan bilgiye göre, Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos) 2011 yılından bu yana Soyuz uzay kargo aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonuna 239 astronot taşıdı.

Raporda, "NASA, mürettebat ve kargo taşımacılığı ödemeleri de dahil olmak üzere, ISS'yi işletmek için yıllık 3 ila 4 milyar dolar harcıyor. Genel olarak NASA, 2006 ve 2020 yılları arasında tamamlanan 70 planlı ve planlanan görev için 55.4 milyon dolarlık bir ortalama maliyet ödedi, fiyatlar her tur gezi için yaklaşık 21.3 milyon ila 86 milyon dolar arasında değişti." denildi.

ABD 9 YILDIR KENDİ TOPRAKLARINDAN ASTRONOT GÖNDEREMİYOR

NASA’nın 2011 yılında Atlantis uzay mekiğinin yaptığı son insanlı uçuşun ardından 9 yıldır ülkesinden uzaya astronot gönderemeyen ABD, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek astronotlarını Rusya'nın Soyuz kapsülleri ile gönderiyor.

 ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU NEDİR?

Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ, İngilizce: International Space Station (ISS)), alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssü, başka bir tabirle üzerinde yaşanabilen yapay bir uydudur. Bir araya getirilen modüllerin birleştirilmesiyle inşa edilmiş olan istasyonun ilk kısmı 1998 yılında fırlatılmıştır. İstasyonun yapısı temel olarak basınçlı modüller, destekleyici dış iskelet ve güneş panellerinden meydana gelmektedir. Dünya yörüngesinde bulunan en büyük yapay uydudur. Uygun saatlerde yeryüzünden bakıldığında çıplak gözle görülebilmektedir.

UUİ, deneyler için uzay ortamı ve düşük yerçekimi ortamı sağlayan bir laboratuvar merkezidir. Mürettebatın biyoloji, fizyoloji, fizik, kimya, astronomi, meteoroloji ve daha birçok dalda deneyler yapmasına olanak verir. İstasyon ayrıca Ay ve Mars görevlerinde kullanılması planlanan ekipman ve sistemlerin, kullanım öncesi uzayda test edilmeleri için çok uygun bir ortam sağlar.

Uluslararası Uzay İstasyonu programı, beş katılımcı uzay kuruluşu tarafından oluşturulmuş ortak bir projedir, bu kuruluşlar ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı’dır. İstasyonun mülkiyet ve kullanım hakları hükümetler arası antlaşmalar ve sözleşmelerle belirlenmiştir. İstasyon, Rus Yörünge Bölümü ve Amerika Birleşik Devletleri Yörünge Bölümü olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. İstasyonun yörünge yüksekliği 330 km. ilâ 435 km. arasında değişmektedir. İstasyon zamanla azalan irtifasını artırmak için Zvezda modülünün motorlarını veya ziyaretçi uzay araçlarını kullanır. Bir günde Dünya çevresinde 15,5 tur atar.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ