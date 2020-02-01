ABD, ordusuna kendini yok eden mayın yerleştirilmesine izin verdi
ABD, ordunun Kore Yarımadası dışında kara mayınlarını kullanmasını yasaklayan bir Obama dönemi politikasını kaldırarak Irak, Afganistan ve Suriye gibi çatışma bölgelerine kendi kendini imha eden mayınlar yerleştirmesine izin verdi.
TM Dijital Haber Merkezi
Beyaz Saray cuma günü yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanlığı, Obama yönetimi tarafından Amerikan güçlerine uygulanan kısıtlamaların, düşmanlarımıza karşı bir çatışma sırasında onları ciddi bir dezavantaj sağlayacağını belirledi. Başkan bu riski kabul etmek istemiyor." denildi.
Beyaz Saray'ın açıklamasından saatler sonra yayınlanan bir başka açıklamada Savunma Bakanlığı, “Anti-personel kara mayınları (APL) dahil olmak üzere, ABD ordusunun özellikle büyük ve potansiyel bir tehditle karşı karşıya kaldığında vazgeçemeyeceği hayati bir araç olmaya devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.
Kendi kendini imha / kendi kendini devre dışı bırakma gibi fonksiyonu olmayan mayınların kullanımının yasaklamaya devam ettiğini belirten Savunma Bakanlığı, "Kullanılacak kara mayınlarında kendi kendini yok etme veya kendi kendini imha etmeleri, belirli bir süre içinde kendi kendini devre dışı bırakmalarına izin veren teknolojik olarak gelişmiş korumalar mevcuttur.” açıklamasında bulundu.
Bu politika uyarınca, komutanlar büyük bir savaş durumunda kara mayınlarının kullanılmasına izin verirse, bu kara mayınları bir çatışma sona erdikten sonra sivillere tehdit olmadan kendi kendisini imha edecek.
2014 yılında Obama yönetimi, anti-personel kara mayını stokunu ortadan kaldırma niyetini açıkladı ve Kore yarımadası dışında kara mayınlarının kullanımına karşı bir politika uyguladı.
ABD Rusya ve Çin, 164 ülkenin imzaladığı anti-personel mayınların kullanımını, stoklanmasını, üretimini, transferini yasaklayan ve imha edilmelerini isteyen 1997 BM anlaşması Ottawa Sözleşmesi'ni imzalamıyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Apple'dan son dakika Çin kararı! Mağazalar 9 Şubat'a kadar kapatıldı
- ABD Türkiye'ye karşı tehdit olarak kullanıyordu! F-35'ler sınıfta kaldı
- 48 saatlik oyun geliştirme maratonu başladı
- AB'den 5G teknolojilerine yönelik kurallar
- Oda TV yazarı Serdar Akinan itiraf etti: Bana bir kurallar çerçevesi dayattılar