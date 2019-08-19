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19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:17:38 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:24:12

ABD Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı için geliştirilen küp uydular bugün fırlatılıyor: Canlı yayın izle

Yeni Zelanda iştiraki roket şirketi olan Rocket Lab, Electron roketi ile ABD Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı için geliştirilen prototip küp uyduları bugün gönderecek.

TM Dijital Haber Merkezi – Gökhan Ertaş

Kasım 2018'de ilk ticari uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesinin ardından 7 uçuş daha yapan Yeni Zelanda merkezli roket şirketi olan Rocket Lab'ın Electron roketi, 16 Ağustos’ta yeni bir göreve daha çıkmak için hazırlanmış ancak görev olumsuz hava koşulları nedeni ile bugüne ertelendi.

Rocket Lab, Electron roketi ile bugün (19 Ağustos) Türkiye saati ile 14:45'te, ABD Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı için geliştirilen prototip küp uyduları, Fransız şirketi UnseenLabs için okyanus izleme uydularını ve başka bir Dünya gözlem uyduları şirketi olan BlackSky şirketinin gözlem uydularını gönderecek.

Fırlatma işlemnin buradan canlı olarak izleyebilirsiniz:

UZAY TAŞIMACILIĞI KIZIŞIYOR

Uzay taşımacılığı ticaretinde özel şirketlerin payı artıyor. Elon Musk’ın SpaceX’i ve Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un Blue Origin’i uzay taşımacılığı için yarışırken geçtiğimiz yıl Çinli şirketler de bu yarışa müdahil olmak için geliştirdikleri roketleri başarıyla test ettiler.

Yeni Zelandalı Rocket Lab şirketinin Electron isimli roketi, Elon Musk’ın SpaceX’i gibi tonlarca ağırlıkta yük taşımıyor. Taşıma kapasitesi yaklaşık 227 kilogram. Ancak uydularda yeni trendin düşük boyut ve ağırlığa sahip olan Küp, Mikro, Nano uydular olması ve hafif yük fırlattığı için daha uygun fiyatlara taşımacılık yapıyor olması Rocket Lab için bir avantaj. Zira SpaceX firmasının yük kapasitesi de fiyatı ile doğru orantılı. Bu sebepten küp uydu üreticileri cazip fiyatından dolayı Rocket Lab firmasını tercih edebilir.

Nano/Mikro ve küp uyduların artan eğilimi

Uzmanlar, Rocket Lab’ın Electron uydusunun bir benzeri olan, Elon Musk tarafından üretilen, 2006 yılında ilk uçuşunu yapan Falcon 1’in 2009’da emekli edilmesini Musk’ın en büyük hatalarından biri olarak görüyor.

Zira uydunun taşıma kapasitesi yaklaşık 430 kilogram ve maliyeti oldukça düşüktü. Uydu teknolojilerinde artan hafif uydu eğiliminin ileride daha da artacağı, bu tip uydular için de küçük çaplı roketlerin kullanılmasının maliyet açısından daha uygun olacağı düşünülüyor.

TÜRKİYE BU YARIŞIN NERESİNDE?

Geçtiğimiz yılın sonunda Savunma Sanayi Başkanlığı ile Roketsan arasında Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS) Geliştirme Projesi’ne dair sözleşme imzalanmış, proje bittiğinde 100 kilogram ve altındaki mikro uydular, yüksekliği en az 400 kilometre olan Alçak Dünya Yörüngesine yerleştirilebileceği açıklanmıştı.

Ayrıca Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde kurulan DeltaV Uzay Teknolojileri A.Ş’nin hibrit yakıtlı roket denemeleri de devam ediyor. Bu kapsamda Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, “Hibrit roket motoru başarıyla ateşlendi.” açıklamasında bulunmuştu.

Türkiye, başlattığı bu projeleri planlanan zamanda yapabilirse, dünyadaki bu trendi yakalayabilir, kendi uydusunu kendi roketiyle uzaya taşıyabilen sayılı ülkeler arasında yerini alabilir ve ticari taşımacılık da yapabilir.

Kurulan Türkiye Uzay Ajansı bu yarışta Türkiye’nin iddiasını artıracaktır. Zira Uzay Ajansımızın görev ve hedefleri de bu yönde.

Kararnamede yer alan Türkiye Uzay Ajansının görev ve hedeflerinin bazıları şunlar;

Uzay ajansımız Türkiye’nin milli çıkarlarını gözeterek, uzay teknolojileri alanında ulusal boyutta yapılan çalışmaların koordinasyon ve denetlemesini yapacak, uluslararası ilişkileri yürütecek.

Uzay sanayini güçlendirecek, uzay teknolojileri alanında bilimsel altyapıları ve insan kaynağını geliştirecek, kapasite ve yeteneklerini daha da artıracak.

Dışa bağımlı olmayan rekabetçi bir sanayinin geliştirilmesine zemin hazırlayacak. Bu alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarımızı koordine edecek.

Fırlatılan uyduların kayıtlarını da tutacak olan ajans Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye’nin haklarını takip ederek diğer uzay ajansları ile ikili ve çoklu iş birliklerini geliştirecek.

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