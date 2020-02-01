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01 Şubat 2020 Cumartesi 17:03:50 | Son Güncelleme: 01 Şubat 2020 Cumartesi 17:38:13

ABD Ay'a gitmeye hazırlanırken Rusya Venüs projesine başladı

Rusya, Federal Uzay Ajansı Roscosmos'u, ABD'nin ay programına benzer bir Venüs keşif programı hazırlamakla görevlendirdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Amerikan astronotlarını tekrar Ay yüzeyine indirmek isteyen NASA, 2024 hedefine ulaşmak için çalışmalara hızla devam ediyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan NASA başkanı Jim Bridenstine, yeni Ay misyonlarının resmi isminin Artemis olacağını ve ilk kez bir kadın astronotun Ay'da yürüyeceğini açıklamıştı. Rusya ise hem Ay hem de Venüs için bir keşif programı hazırladığını açıkladı.

Lavochkin Araştırma ve Sanayi Derneği'nin önde gelen tasarımcısı Dmitri Khmel, Venüs programın Venera-D projesini içereceğini söyledi.

Vanera-D, Rus Bilimler Akademisi Uzay Araştırma Enstitüsü ve Lavochkin Araştırma ve Üretim Derneği’nin NASA ile iş birliği yaparak 2029 yılında Venüs'ü keşfetmeye yönelik bir projedir. Vanera-D uzay aracı Venüs'ün alt atmosferinin dinamiklerini, volkanizmasını ve diğer süreçleri araştıracak.

Khmel, "Roscosmos böyle bir programı şekillendirme görevini üstlendi. Rusya Bilim Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü bu fikri destekliyor. Venüs'ü keşfetmek için daha fazla adım atmak için taslaklar üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD İLE RUSYA, SİYASİ GERGİNLİĞE RAĞMEN UZAY ALANINDA İŞ BİRLİĞİNE DEVAM EDİYOR

Rus Bilim Akademisi Uzay Araştırma Enstitüsü Bilimsel Başkanı Lev Zelyony, gergin uluslararası siyasi duruma rağmen, Venüs ve Ay'a yönelik misyonları uygulama noktasında NASA'lı ortaklarıyla iş birliği yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Uluslararası bilim camiasının 2020'de ExoMars misyonunun başlatılmasının beklediğini belirten Zelyony, “Ay’daki ortak faaliyetler konusunda Çin’le çok ilginç görüşmeler yapıyoruz ve Ay programında NASA’yla da görüşmelerimiz sürüyor.” dedi.

Öte yandan Zelyony, 2021 yılında Rusya'nın bir Ay görevi planladığını belirtti.

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