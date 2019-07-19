Temmuz ayı içerisinde meteor yağmuru gerçekleşecek

TM Dijital Haber Merkezi

2 Temmuz'da yaşanan tam Güneş tutulması ve 16 Temmuz'da yaşanan, ülkemizden de gözlenebilen parçalı Ay tutulmasının ardından, 29 Temmuz'da zirveye ulaşacak Delta Aquarid meteor yağmuru yaşanacak.

2 Temmuz'da meydana gelen ve Arjantin, Şili ve Güney Amerika'dan izlenebilen Güneş tutulması, 16 Temmuz'da da parçalı Ay tutulması yaşanmıştı. Temmuz ayı, Ay ve Güneş tutulmasının ardından Delta Aquarid meteor yağmuru ile son bulacak.

DELTA AQUARID METEOR YAĞMURU, 29 TEMMUZ'DA DORUK NOKTASINA ULAŞACAK

Her yıl 27-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen Delta Aquarid meteor yağmuru Marsden ve Kracht kuyruklu yıldızlarından geriye kalan enkazdan kaynaklanır.

Kuyruklu yıldızın arkasında bıraktığı enkaz, Dünya’nın yörüngesi üzerinde bulunmaktadır. Dünya’nın kütle çekim etkisiyle burada bulunan irili ufaklı taşlar atmosfere müthiş bir hızla girerek yanarlar. Anlık gerçekleşen “yanarak kayma” olayını “yıldız kayması” olarak nitelendirsek de aslında onlar kuyruklu yıldızdan geriye kalan taş parçalarıdır.

Gökyüzünde saatte maksimum 20 meteor görülebilecektir.