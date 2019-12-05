2020 yılına damgasını vurması beklenen dijital trendler açıklandı

TM Dijital Haber Merkezi

2020 yılında dünyayı bekleyen dijital yenilikler ve günlük hayata damgasını vurması beklenen dijital trendler şu şekilde:

5G GELİYOR

Teknoloji dünyasında 2020 yılında yaşanacak dönüm noktalarından biri 5G teknolojisi olarak ön plana çıkıyor. 5G teknolojisi küresel çapta kullanılmaya başlanacak. Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri şimdiden 5G destekli cihazlarını piyasaya sunmaya başladı.

ROBOT ASİSTANLAR YAYGINLAŞACAK

Dünyanın farklı bölgelerinde robot hastabakıcılar, güvenlik görevlileri, hostesler ve garsonlar kullanılıyor. 2020 yılında ise bu teknoloji evlere girecek. Özellikle akıllı evlerde kullanılacak olan bu robot asistanlar gündelik hayattaki birçok işi kolaylaştıracak.

PODCASTLER DAHA ÇOK DİNLENECEK

Podcastler hem bilgi hem de eğlenceyi birlikte sunmaları dolayısıyla yeni trend olarak yükselişini sürdürüyor. Podcastler 2019 yılında çok fazla talep gördü ve tüketildi. Bu durum 2020 yılında da devam edecek ve yeni podcast içerik üreticileri ile tanışacağız.

AKILLI FİLM VE DİZİLER GELİYOR

2019 yılında piyasaya sürülen Black Mirror: Bandersnatch seyirciye sunduğu tercihlerle film/dizi dünyasında büyük ilgi toplamıştı. 2020’de izleyiciyi hikâyenin gelişimine dahil edecek yapıtların sayısı artacak.

MOBİLDE DAHA ÇOK OYUN

Espor ve mobil oyunların da devreye girmesi ile beraber oyun sektörünün hacmi giderek büyüyor. Yeni yılda çok oyunculu mobil oyunlar önem kazanacak ve yeni oyunlar piyasaya sürülecek.

AKILLI OTELLER VE FARKLI DENEYİM

2020 yılında sıra dışı oteller ile tanışacağız. Akıllı otellerde bizleri karşılayacak olan robot çalışanlar tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacak ve farklı dil seçenekleriyle herkese yardımcı olacak.

DAHA ÇOK ONLİNE EĞİTİM

Esneklik, düşük maliyet, kolay erişilebilirlik ve animasyonlu öğrenme gibi birçok avantaj sağlayan online eğitim yeni yılda hızla gelişecek ve daha fazla talep görecek. Çevrimiçi sınıflara evrimleşecek eğitim gençlerin tercihi olacak.

GÜVENLİKTEN SORUMLU DRON’LAR

2020 ve sonrasında drone’ların yetenekleri geliştirilecek. Sağlık, iş, eğitim, eğlence ve seyahat gibi alanlarda yaygın olarak kullanılacak drone’ların can kaybı yaşanabilecek durumlarda kullanılması da planlanıyor.

GERÇEKLİK ALGISI DEĞİŞECEK

Sanal, arttırılmış ve karma gerçekliğin yanı sıra 2020 yılında genişletilmiş gerçeklik gözlükleri de piyasaya sürülecek. Bununla birlikte 360 derece videolar, live streaming içerikler ve videolar eşsiz bir deneyim sunacak.

SESLİ ARAMA DONEMİ

Ajans Dijital Kalem’in verilerime göre, 2020 yılında kelime ile aramanın yerini ses ile arama özelliği alacak. Bu yöntem özellikle de e-ticaret sitelerinde farklı bir opsiyon olarak karşımıza çıkacak.